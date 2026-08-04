La Antártida registró la temperatura más baja del planeta en 14 años

La Antártida volvió a ubicarse en el centro de la atención científica luego de registrar la temperatura más baja observada en la Tierra durante los últimos 14 años . La medición se produjo el 18 de julio de 2026 en la estación científica Concordia, situada en la meseta antártica oriental.

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El registro fue confirmado por el Instituto Polar Francés Paul-Émile Victor y el Programa Nacional Italiano de Investigación Antártica, las instituciones encargadas de operar la base en forma conjunta.

Los instrumentos de la estación Concordia marcaron 84,1 °C bajo cero en dos momentos cercanos: a las 6:25 y a las 6:34 de la mañana, hora local.

Además de ser el valor más bajo registrado en el planeta durante los últimos 14 años, se convirtió en la temperatura más fría medida en los 16 años de funcionamiento de la estación científica.

La cifra quedó cerca del récord histórico del lugar, de 84,7 °C bajo cero, alcanzado durante el invierno de 2010, según datos del Observatorio Meteorológico y Climatológico Antártico Italiano.

Por qué hace tanto frío en la estación Concordia

La base está ubicada a más de 3.200 metros sobre el nivel del mar y a unos 1.100 kilómetros de la costa más cercana. Su altitud, la extrema sequedad de la atmósfera y la falta de luz solar durante el invierno austral favorecen el descenso de la temperatura.

“Durante el invierno, no hay luz solar durante meses, la atmósfera es extremadamente seca y estable, y bajo cielos despejados el calor se escapa continuamente hacia el espacio porque no hay nubes que lo retengan”, explicó Gabriele Carugati, coordinador italiano de la estación.

En esta época del año, las temperaturas suelen ubicarse por debajo de los 80 °C bajo cero, aunque el último registro se destacó por su intensidad y por su valor para las investigaciones sobre fenómenos climáticos extremos.

El frío extremo y el calentamiento global

Los especialistas aclararon que este episodio puntual no contradice la tendencia del calentamiento global. El cambio climático se analiza a partir de procesos y variaciones registrados durante períodos prolongados, mientras que los récords locales pueden producirse de manera aislada.

Según Carugati, este tipo de observaciones permite comprender mejor los procesos atmosféricos y mejorar los modelos utilizados para estudiar la evolución del clima.

El registro de Concordia tampoco superó la temperatura más baja medida oficialmente en la Tierra. El récord absoluto continúa siendo de 89,2 °C bajo cero, documentado en 1983 en la estación rusa Vostok, también ubicada en la Antártida.