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16 de junio de 2026 - 17:08
Viral

El fenómeno de la aurora austral que deslumbró a una base argentina en la Antártida

El Servicio Meteorológico Nacional compartió un video que fue captado en la Bases Belgrano II de la Antártida en el que se pueden ver imágenes de auroras australes.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
El fenómeno de la aurora austral que deslumbró a una base argentina en la Antártida.&nbsp;

El fenómeno de la aurora austral que deslumbró a una base argentina en la Antártida. 

El sábado por la noche, en la base más austral de la Argentina, integrantes de la Base Belgrano II registraron un resplandor verdoso en el cielo que iluminó la extensa noche del invierno antártico. Los detalles, en la nota.

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La impactante aurora austral que sorprendió a una base antártica argentina

Los integrantes de la Base Belgrano II, Brian Lara Gómez y Daniel Alejandro Coro filmaron aquella noche la aurora austral, que es la versión nuestra de las luces del norte.

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El video lo viralizó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y dejó atónitos a miles de personas que vieron las imágenes. Compartió un video que fue captado en la Bases Belgrano II de la Antártida en el que se pueden ver imágenes de auroras australes.

La aurora austral es un fenómeno poco frecuente que solo puede disfrutarse en latitudes polares cuando se combinan las condiciones necesarias. Ubicada cerca del polo sur, la Base Belgrano II se encuentra entre los sitios argentinos con mejores condiciones para registrar este espectáculo.

La Base Belgrano II está ubicada en una zona de condiciones extremas, donde durante el invierno austral se registran extensos períodos de oscuridad. Este entorno permite una mejor observación de fenómenos lumínicos en el cielo, siempre que la actividad solar y la visibilidad sean favorables.

En las imágenes se pueden observar cortinas luminosas de tonalidad verdosa que se mueven sobre el horizonte. Las auroras australes no son frecuentes para la mayoría de la población argentina porque suelen presentarse en latitudes muy altas del hemisferio sur.

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Estos registros captados desde la Antártida tienen una relevancia especial: acercan al público imágenes de fenómenos que suceden en territorios aislados, donde la distancia de las ciudades favorece una visión más clara del cielo.

Qué es la aurora austral y cómo se produce

El fenómeno de las auroras ocurre cuando el flujo de partículas solares llega a la Tierra y el campo magnético del planeta las concentra en las regiones polares, donde generan las características luces en el cielo.

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Al ingresar en la atmósfera, esas partículas interactúan con gases como el oxígeno y el nitrógeno. Esa reacción libera energía en forma de luz.

Los colores que adoptan las auroras dependen de la altura del fenómeno y de los gases con los que interactúan las partículas solares. Entre las tonalidades más comunes se encuentra el verde, vinculado a la presencia de oxígeno en sectores elevados de la atmósfera.

También pueden aparecer colores rojos, violetas o azulados, aunque no siempre se observan con la misma intensidad.

Los períodos de mayor actividad del Sol favorecen la aparición de auroras, ya que las partículas solares llegan con más intensidad a la Tierra. Este incremento de energía puede interactuar con la magnetosfera y desencadenar tormentas geomagnéticas.

Además de sus tareas científicas habituales, las bases argentinas registran distintos parámetros ambientales, como temperatura, vientos y condiciones atmosféricas. La captura de auroras australes permite también visibilizar los efectos que la actividad del Sol puede generar sobre el entorno terrestre.

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