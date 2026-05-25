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25 de mayo de 2026 - 17:20
País.

Jujeños en la Antártida: así celebraron el 25 de Mayo en Base Esperanza

Ángel Laura y Dionisio Cruz, oriundos de Jujuy, compartieron cómo viven y trabajan en Base Esperanza, uno de los lugares más extremos del planeta.

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Por  Judith Girón
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Durante una entrevista realizada por Canal 4, ambos contaron cómo es vivir y trabajar en la Antártida junto a familias, docentes, científicos y militares que forman parte de la única base argentina con escuela, iglesia y radio.

Un 25 de Mayo bajo cero y con locro patrio

Los jujeños relataron que la jornada patria comenzó temprano con un acto escolar organizado por docentes y alumnos de la base. Luego compartieron chocolate, pastelitos y un locro comunitario junto a las 58 personas que actualmente viven en Base Esperanza.

Embed - Dos jujeños celebraron el 25 de Mayo en la Antártida

“Tratamos de hacerlo como en el continente”, contó Ángel Laura, quien explicó que las familias y el personal militar celebran juntos cada fecha patria pese a las extremas condiciones climáticas.

Base Esperanza: cómo es vivir en uno de los lugares más fríos del planeta

Ambos militares explicaron que las temperaturas pueden alcanzar sensaciones térmicas de hasta 34 grados bajo cero y que el viento supera en ocasiones los 100 kilómetros por hora.

Entre las tareas diarias se encuentran buscar agua potable en lagunas congeladas, reparar cañerías, mantener vehículos y garantizar las comunicaciones dentro de la base.

“El clima maneja los tiempos acá”, relató Dionisio Cruz al describir las dificultades para trabajar y movilizarse en el continente blanco.

De Chijra y Abra Pampa a la Antártida

Ángel Laura recordó que creció en el barrio Chijra y luego siguió su carrera militar fuera de Jujuy. Dionisio Cruz, por su parte, contó que es oriundo de Abra Pampa y que formar parte de una misión en la Antártida era uno de sus grandes anhelos.

Durante la entrevista también hablaron sobre las cosas que más extrañan de Jujuy: compartir mates, caminar por sus ciudades y las tradicionales hojas de coca que suelen acompañar las reuniones entre comprovincianos.

Una misión que terminaría a fin de año

Los jujeños llegaron a la Antártida en diciembre de 2025 a bordo del rompehielos ARA Almirante Irízar y permanecerán en Base Esperanza aproximadamente un año.

Según explicaron, el regreso dependerá de las condiciones climáticas y del estado del mar congelado, ya que primero deberán trasladarse hasta la Base Marambio para abordar un avión de regreso al continente.

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