El paso internacional La Quiaca-Villazón registra este miércoles 10 de junio un bloqueo parcial vehicular del lado boliviano por la escasez de combustible que afecta a la ciudad fronteriza. De acuerdo con la información oficial, la circulación de vehículos permanece restringida y solo se permite el ingreso y egreso de peatones, turistas y personas bajo el régimen de Tránsito Vecinal Fronterizo.
La situación impacta directamente en la conexión entre La Quiaca, en Jujuy, y Villazón, en Bolivia, dos ciudades que mantienen un movimiento diario de vecinos, trabajadores, comerciantes y turistas. Si bien el cruce peatonal continúa habilitado, el tránsito vehicular se encuentra condicionado por una medida de fuerza vinculada a la falta de carburantes.
Qué pasa en el puente internacional
El reporte oficial del paso fronterizo indica que continúa la medida de fuerza con bloqueo parcial vehicular en el Puente Internacional La Quiaca-Villazón, del lado boliviano. La restricción responde al conflicto por la escasez de combustible y afecta especialmente a quienes necesitan cruzar con vehículos particulares, transporte o carga.
En este contexto, quienes deban viajar hacia Villazón o regresar a La Quiaca deben tener en cuenta que el cruce no funciona con normalidad para vehículos. Por el momento, el paso habilitado es únicamente para peatones, turistas y TVF.
La Quiaca-Villazón: el puente sigue bloqueado a la espera de camiones cisternas
La Quiaca-Villazón: el puente sigue bloqueado a la espera de camiones cisternas
Villazón espera la llegada de cuatro cisternas
En paralelo, en Villazón se realizó una reunión de emergencia entre autoridades municipales, representantes cívicos, sectores policiales y la Federación de Choferes para definir medidas ante el desabastecimiento de carburantes.
Como resultado del encuentro, se confirmó el arribo de cuatro camiones cisterna al municipio. Según el informe técnico de YPFB, dos unidades provienen del departamento de Santa Cruz, mientras que las otras dos lograron sortear bloqueos en Oruro y avanzan por rutas alternas. Cada camión transporta aproximadamente 30 mil litros de combustible.
Restricciones para evitar el desvío de combustible
Durante la reunión también se resolvió avanzar con medidas de control para ordenar la distribución del combustible. Una de las principales disposiciones es restringir la venta de gasolina y diésel en bidones o contenedores externos.
El objetivo es priorizar la carga directa en los tanques de vehículos del transporte organizado y de particulares, además de evitar desvíos hacia el mercado informal. Para eso, se gestiona un instructivo formal ante la Agencia Nacional de Hidrocarburos.
Además, las instituciones locales solicitarán la presencia permanente de personal técnico de la ANH en Villazón para supervisar la distribución y controlar posibles irregularidades en una ciudad clave por su ubicación fronteriza.
Preocupación del transporte y efecto en los precios
El sector del transporte expresó su preocupación por la situación que atraviesan los choferes, especialmente por las bajas temperaturas que deben soportar mientras esperan para cargar combustible. A pesar del contexto, representantes del Sindicato 20 de Mayo ratificaron que las tarifas urbanas se mantendrán sin incrementos arbitrarios.
La crisis también empieza a sentirse en la vida cotidiana de los vecinos. Según lo planteado por dirigentes locales, los problemas de transitabilidad no solo afectan al rubro automotor, sino que también provocan aumentos progresivos en productos de la canasta familiar y verduras en los mercados de Villazón.
Las instituciones de la ciudad elevarán un manifiesto al Ministerio de Hidrocarburos y a la presidencia de YPFB para pedir la normalización del flujo de gas licuado de petróleo y combustibles.
Lo que tenés que saber
- El paso La Quiaca-Villazón registra bloqueo parcial vehicular del lado boliviano.
- La medida está vinculada a la escasez de combustible en Villazón.
- Solo se permite el ingreso y egreso de peatones, turistas y TVF
- En Villazón esperan el arribo de cuatro camiones cisterna.
- Cada cisterna transporta aproximadamente 30 mil litros de combustible.
- Restringen la venta de combustible en bidones o contenedores externos.
- La prioridad será la carga directa en tanques de vehículos.
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