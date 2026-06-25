La Quiaca: un motociclista chocó a dos mujeres en bicicleta y se dio a la fuga

Atropelló a dos mujeres que iban en bicicleta con su moto y se dio a la fuga

Un motociclista chocó a dos mujeres que iban en bicicleta y luego se dio a la fuga este miércoles alrededor de las 20 en el barrio Santa Teresita de La Quiaca . Como consecuencia del impacto, ambas mujeres resultaron heridas y debieron ser asistidas por personal del Same 107 antes de ser derivadas al hospital Jorge Uro.

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De acuerdo con fuentes policiales, por causas que todavía se intentan establecer, una motocicleta impactó contra dos mujeres que se trasladaban en una bicicleta en esa zona de la ciudad.

El hecho generó la rápida intervención de los servicios de emergencia, que acudieron al lugar para asistir a las víctimas tras el fuerte choque.

Las mujeres fueron trasladadas al hospital

A raíz del siniestro, las dos mujeres sufrieron heridas de diversa consideración. En una primera instancia, fueron atendidas en el lugar por personal del Same 107.

Posteriormente, ambas fueron trasladadas al hospital Jorge Uro para una mejor atención y evaluación médica.

El conductor huyó tras el choque

Según se informó, el conductor de la moto no se quedó para asistir a las mujeres heridas y escapó del lugar luego del impacto.

El caso quedó en manos de efectivos de la Seccional 17 y de la Dirección de Tránsito Municipal, que trabajaron en el lugar e intervienen en las actuaciones correspondientes.