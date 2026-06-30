Marcelo Bielsa rompió el silencio tras la eliminación de Uruguay

Marcelo Bielsa habló en conferencia de prensa tras la eliminación de Uruguay del Mundial 2026 y, a su regreso a Montevideo, se refirió a los pedidos que recibió por parte de los jugadores, negó conflictos internos y explicó qué ocurrió con Federico Valverde y Fernando Muslera.

El entrenador aseguró que el equipo no modificó su propuesta futbolística y rechazó que los jugadores le hayan pedido un cambio de estrategia. “Esa es una pregunta que necesariamente tengo que extender para contestarla. Respecto de cambiar la estrategia, más que lo que yo pueda decir, que la respuesta es negativa, eso no sucedió . De haber sucedido no hablaría bien de los jugadores pero no sucedió y el partido con España, la observación del partido con España, claramente indica que jugamos de acuerdo a mis ideas, que siempre fueron las mismas. Habría que verificar si se reprodujeron o no mismo idea”, sostuvo.

Bielsa reconoció que el plantel le realizó dos planteos durante la competencia y explicó que decidió aceptarlos. “Los jugadores me plantearon la idea que no entrenaran separados en dos grupos. Entendí que ese pedido de esa naturaleza lo tenía que aceptar, los jugadores hicieron referencia a que querían estar cerca y unidos, más cerca porque unidos estuvieron siempre. Si tenían esa necesidad, yo tenía que aceptarla. De hecho, a partir de ahí ese pedido fue aceptado y lo acepté de buena gana por el argumento, coincidí con eso”, señaló.

Embed - Conferencia de prensa de Marcelo Bielsa | 30/6/2026 - 18h | #AUFTV

Además, contó que los futbolistas le solicitaron reducir la duración de las charlas. ¿“Hubo un pedido vinculado a la reducción de las charlas, yo tengo formas de explicar por qué siempre opté por determinadas cantidad de charlas, ellos entendieron que ese tiempo se redujera y accedí a eso”, agregó.

El dolor por la eliminación

En otro tramo de la conferencia, el entrenador se mostró golpeado por la temprana eliminación y por el cierre de su ciclo al frente de la selección uruguaya. “Para mí obviamente esta despedida es muy dolorosa por las ilusiones que yo me hice cuando tomé este proyecto, lo mal que terminó, el esfuerzo por el que arrastré a mucha gente, en especial a los jugadores, que han sido de una capacidad de esfuerzo enorme. Respecto de que yo quede bien o mal, según mi relación estrictamente con los jugadores”, expresó.

Bielsa también negó haber utilizado intermediarios o filtraciones periodísticas para comunicarse con el plantel. “Si a mis los jugadores no hicieron nada que haya impedido conducirlos, darles todos los argumentos a mi alcance para que el resultado sea el que merecían. Por lo cual, la manipulación y esas cosas, en mis tres años jamás hablé con ningún periodista salvo en conferencia de prensa y tampoco recurrí a ningún dirigente para que trasladara necesidades mías a los jugadores. Solamente hablé con los jugadores, escuché lo que me respondía y dije lo que me pareció que correspondía. Esa relación no impidió de ningún modo. No tengo ninguna excusa para explicar por qué el equipo obtuvo dos puntos sobre nueve y no clasificó a la segunda ronda del Mundial”, planteó.

Marcelo Bielsa se despidió de Uruguay Marcelo Bielsa se despidió de Uruguay

Qué pasó con Muslera ante España

La salida de Fernando Muslera en el entretiempo del partido frente a España generó repercusión y Bielsa explicó que fue el propio arquero quien pidió ser reemplazado. “Le voy a comentar algo que habla de la grandeza de Muslera, nunca me pasó que un jugador pidiera ser substituido y el motivo por el cual comunicara el deseo de abandonar el partido sea el efecto en su ánimo de los errores cometidos y Muslera me dijo, cosa que imprudentemente comento porque habla de él, que estaba tan golpeado por el error que había cometido, seguramente vinculándolo con situaciones anteriores, que prefería dejar de jugar porque las posibilidades del grupos estaban intactas y él no estaba en las mejores condiciones para afrontar ese segundo tiempo donde teníamos todo por conseguir”, relató.

Luego, valoró la decisión del arquero. “Me parece de una grandeza y de una generosidad impropia del fútbol actual. Si frente a esa situación actuó como actuó, si hubiera tenido la más mínima duda de atajar me lo hubiera dicho. El día del partido estaba sin fiebre y sin secuelas”, afirmó.

Marcelo Bielsa negó un conflicto con Valverde

Ante las versiones sobre un supuesto cortocircuito con Federico Valverde, Bielsa negó haberlo expuesto con su temprana salida ante España y destacó su predisposición. “Los entrenadores sustituyen al principio o durante el juego porque es parte de su función, de ninguna manera creo que lo expuse. Yo nunca tuve un problema con Valverde. Nunca hice más concesiones con un jugador que con Valverde, porque creo que las merece por las cantidad de partidos que juega al año”, explicó.

Marcelo Bielsa se despidió de Uruguay Marcelo Bielsa se despidió de Uruguay

El entrenador también recordó una conversación con el futbolista al inicio de las Eliminatorias. “Es un jugador que cuando empezó el trabajo de la Eliminatoria le dije que puede que necesite que juegue de lateral y le nombre cinco winges izquierdos top que anuló en esa posición en Real Madrid, puede que juegue de extremo y le nombre los partidos top que jugó en esa posición, o puede juegues en tu posición natural, que es volante interior. La respuesta de él fue de absoluta generosidad: ‘en el puesto que necesites’”, reveló.