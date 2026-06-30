Chilavert volvió a generar revuelo en redes tras la clasificación de Paraguay ante Alemania

La clasificación épica de Paraguay tras imponerse en la tanda de penales frente a Alemania , en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 , no solo se convirtió en una de las grandes sorpresas del certamen , sino que además volvió a encender la tensión entre Gustavo Alfaro y José Luis Félix Chilavert.

Si bien el director técnico de la Albirroja salió como el principal vencedor deportivo , el reconocido exarquero tuvo una reacción particular en redes sociales tras el encuentro jugado en Boston .

En lugar de dedicar mensajes de felicitación al seleccionado o responder de forma explícita a Alfaro , Chilavert optó por difundir publicaciones de distintos usuarios que insinuaban que sus fuertes cuestionamientos previos habrían funcionado como un incentivo o motivación para el plantel paraguayo .

“ Chilavert salió a disparar munición pesada para despertar al gigante sudamericano ”, fue una de las publicaciones que el exarquero decidió republicar en sus redes sociales. “Solo los Chilalovers lo sabemos”, señalaba otro de los mensajes compartidos.

Asimismo, el exfutbolista mantuvo fijada en su perfil la respuesta que le había dirigido previamente al entrenador, luego de que Alfaro lo describiera como un “francotirador”. En esa publicación, Chilavert le pidió que se enfocara en Alemania y lo tildó de “filósofo de turno” dentro de un “congreso de la Corrupbol”.

Las reacciones del exarquero en sus redes sociales.

La emotiva arenga de Gustavo Alfaro tras eliminar a Alemania: “Hoy hicimos un feriado nacional”

Aun con esa réplica indirecta, Alfaro eligió desactivar la controversia y puso el foco por completo en la histórica conquista alcanzada por su conjunto.

“Resistir está grabado en nuestra cédula de identidad y hoy resistimos como nadie. Hoy quería que los 26 salgan como guerreros y se retiren como leyendas. El fútbol tiene un poder maravilloso, hoy hicimos un feriado nacional”, manifestó el director técnico en la conferencia de prensa.

Más tarde, dio a conocer cuál fue la consigna o el mensaje que les había comunicado a sus futbolistas antes de salir a disputar el partido.

Embed

“Les dije: ‘Acá no se puede vacilar. Nos van a tirar la historia, las estrellas, pero a ellos no les gusta la incomodidad’. Yo quería que los alemanes estén en el piso”, aseguró.

La tajante respuesta de Orlando Gill a las críticas de Chilavert

Por su lado, el guardameta Orlando Gill también fue interrogado acerca de los cuestionamientos de Chilavert, aunque optó por no escalar la polémica ni entrar en el cruce.

“Las críticas en lo personal no me hacen nada, no les doy bola. Se vienen hablando muchas cosas, pero a mí me gusta ignorar. Seguir laburando. El arquero siempre va a ser así, va a tener buenos y malos momentos”, expresó en una entrevista con TyC Sports.

Paraguay eliminó a Alemania.

Con la clasificación ya confirmada a los octavos de final, Paraguay dejó definitivamente atrás la resonante eliminación de Alemania y ahora aguarda por el vencedor del duelo entre Francia y Suecia, que definirá a su próximo rival en el certamen.