Día de la Memoria por la Verdad y Justicia: actividades en Jujuy a 50 años del golpe de Estado

Este 24 de marzo se conmemora en Argentina el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia , una fecha que recuerda a las víctimas de la última dictadura cívico-militar iniciada en 1976. En 2026, además, la jornada tiene una carga especial porque se cumplen 50 años del golpe de Estado.

En Jujuy, la conmemoración tendrá una agenda amplia de actividades en San Salvador, Guerrero, Libertador General San Martín, Purmamarca, Tumbaya y otros puntos de la provincia. Habrá marchas, homenajes, actos y propuestas culturales impulsadas por organismos de derechos humanos, familiares de detenidos-desaparecidos, ex presos políticos y organizaciones sociales.

En San Salvador de Jujuy, la concentración central será a las 15 en el Parque de la Memoria (ubicado en la ciclovía). Desde allí partirá la movilización hacia Plaza Belgrano, donde se realizará el acto principal de la jornada con la participación de distintos sectores.

En Libertador General San Martín, a las 9:30, se realizará la Marcha por la Memoria, Verdad y Justicia. La convocatoria será desde el monolito de las y los detenidos-desaparecidos, sobre Ruta 34, hasta la plaza central. La actividad es organizada por familiares de detenidos-desaparecidos, ex presos políticos regional Ledesma y CAPOMA DDHH.

A la misma hora, en Purmamarca, se llevará a cabo un homenaje y ofrenda floral en la tumba de Hugo Julián Luna, víctima de los vuelos de la muerte, en el cementerio local. Luego, a las 10, se hará la señalización del lugar donde vivió Marina Vilte, en Lavalle Nº 205. Ambas actividades son organizadas por Madres y Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Purmamarca.

También a las 10 está prevista la Marcha de los Pañuelos Blancos en Guerrero, con concentración en la entrada del pueblo. Después, a las 11, se desarrollará un acto en el ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio de esa localidad. La convocatoria está impulsada por organismos de Derechos Humanos, ATD, AJI 20 y la Biblioteca Popular Niñ@s Pájaros.

La agenda continuará el 25 de marzo a las 10 con la presentación del libro Tumbaya en la memoria, de Josefina Mamani, en la plaza central de Tumbaya. La actividad está organizada por familiares de detenidos-desaparecidos de Tumbaya, ex presos políticos y la Escuela Nº 16 “18 de Noviembre”.

Además, el 28 de marzo a las 15 se realizará en Mariano Moreno y Veytes, en el barrio Coronel Arias de San Salvador de Jujuy, la jornada “A 50 años del golpe: Cultura y Derechos Humanos”. La propuesta incluirá la actividad “Arte y memoria en tu barrio, grafiteando memoria por la verdad y la justicia”.

dictadura 23.jpg A 50 años de la última dictadura.

Una fecha para sostener la memoria colectiva

El Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia es una jornada de reflexión y defensa de los derechos humanos. Cada 24 de marzo, en todo el país, se realizan vigilias, marchas y actos para mantener viva la memoria colectiva, exigir justicia por los crímenes de lesa humanidad y reafirmar el “Nunca Más”.

En este 2026, al cumplirse 50 años del inicio de la dictadura, la fecha vuelve a tomar una dimensión especial en Argentina y también en Jujuy, con actividades que buscan recordar a las víctimas, transmitir la historia y fortalecer el compromiso democrático.