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23 de marzo de 2026 - 12:22
Sociedad.

Día de la Memoria en Jujuy: vigilia, marchas y actividades en capital e interior

A 50 años del golpe, organismos de derechos humanos presentaron un cronograma amplio de actividades en distintos puntos de Jujuy por el Dia de la Memoria.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
dia de la memoria (1)

Jujuy tendrá una agenda amplia de actividades por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, con propuestas en San Salvador, Guerrero, Libertador General San Martín, Purmamarca, Tumbaya y otros puntos de la provincia. La conmemoración de este año, además, tiene una carga especial porque se cumplen 50 años del golpe de Estado de 1976.

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El cronograma incluye vigilias, marchas, homenajes, señalizaciones y actividades culturales organizadas por organismos de derechos humanos, familiares de detenidos-desaparecidos, ex presos políticos y agrupaciones sociales. En la capital jujeña, uno de los momentos centrales será la vigilia en Plaza Belgrano, mientras que el 24 de marzo habrá movilización desde el Parque de la Memoria hacia el centro.

La vigilia en San Salvador y las actividades del 24 de marzo

La agenda en San Salvador de Jujuy comenzará el 23 de marzo a las 22hs con una vigilia en Plaza Belgrano, organizada por HIJOS Jujuy. La propuesta funcionará como un espacio de encuentro, memoria y reflexión en la antesala del 24 de marzo.

Ya el 24 de marzo, a las 10, se realizará la Marcha de los Pañuelos Blancos en Guerrero, con concentración en la entrada del pueblo. Luego, a las 11, está previsto un acto en el ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio de esa localidad.

Más tarde, a las 15, se concretará en la capital la concentración en el Parque de la Memoria. Desde allí partirá la movilización hacia Plaza Belgrano, donde se llevará a cabo el acto central de la jornada con la participación de distintos sectores. En algunas convocatorias difundidas por organizaciones políticas y sociales se menciona una concentración desde las 16, pero la agenda general de organismos de derechos humanos fijó como horario principal las 15.

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Acto por el D&iacute;a de la Memoria (archivo)

Acto por el Día de la Memoria (archivo)

Lunes 23 de marzo

Plaza central, Libertador Gral. San Martín - 20 hs: Vigilia por la memoria

Organizan: Familiares de detenidos-desaparecidos, ex presos políticos regional Ledesma y CAPOMA DDHH

Plaza Belgrano, S. S. de Jujuy - 22 hs: Vigilia por la memoria

Organiza: Hijos Jujuy

24 de marzo

Libertador Gral. San Martín: 09:30 hs: Marcha por la Memoria, Verdad y Justicia

Desde el Monolito de las y los detenidos-desaparecidos (Ruta 34) hasta la plaza central

Organizan: Familiares de detenidos-desaparecidos, ex presos políticos regional Ledesma y CAPOMA DDHH

Cementerio local, Purmamarca: 09:30 hs: Homenaje y ofrenda floral en la tumba de Hugo Julián Luna

Víctima de los vuelos de la muerte

Organizan: Madres y Familiares de Detenidos–Desaparecidos de Purmamarca

Lavalle Nº 205, Purmamarca: 10 hs: Señalización donde vivió Marina Vilte

Organizan: Madres y Familiares de Detenidos–Desaparecidos de Purmamarca

10 hs: Marcha de los pañuelos blancos

Concentración en entrada del pueblo en Guerrero. Acto en Ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio (11 hs.)

Localidad de Guerrero, Jujuy

Organizan: Organismos de Derechos Humanos, ATD, AJI 20 y Biblioteca Popular Niñ@s Pájaros

25 de marzo

10 hs: Presentación del libro “Tumbaya en la memoria” de Josefina Mamani

Plaza central de Tumbaya

Organizan: Familiares de detenidos-desaparecidos de Tumbaya, ex presos políticos y Escuela Nº 16 “18 de Noviembre”

28 de marzo

15 hs: A 50 años del golpe: Cultura y Derechos Humanos

Arte y memoria en tu barrio, grafiteando memoria por la verdad y la justicia

Mariano Moreno y Veytes, Bº Coronel Arias, S. S. de Jujuy

Organizan: Las 20 Verdades Peronistas Jujuy – MDF, jóvenes vecinxs del barrio

El calendario de actividades en el interior

La conmemoración también tendrá fuerte presencia en el interior provincial. En Libertador General San Martín, el 23 de marzo a las 20 se realizará una vigilia por la memoria en la plaza central, organizada por familiares de detenidos-desaparecidos, ex presos políticos de la regional Ledesma y CAPOMA DDHH. Luego, el 24 de marzo a las 9:30, se desarrollará una marcha por la Memoria, Verdad y Justicia desde el monolito de las y los detenidos-desaparecidos, sobre Ruta 34, hasta la plaza central.

En Purmamarca, también el 24 de marzo a las 9:30, habrá un homenaje y ofrenda floral en la tumba de Hugo Julián Luna, víctima de los vuelos de la muerte, en el cementerio local. Más tarde, a las 10, se realizará la señalización del lugar donde vivió Marina Vilte, en Lavalle 205. Ambas actividades son organizadas por Madres y Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Purmamarca.

La agenda continuará el 25 de marzo a las 10 en Tumbaya, con la presentación del libro “Tumbaya en la memoria”, de Josefina Mamani, en la plaza central. La actividad es organizada por familiares de detenidos-desaparecidos de Tumbaya, ex presos políticos y la Escuela Nº 16 “18 de Noviembre”.

Además, el 28 de marzo a las 15, en Mariano Moreno y Veytes, barrio Coronel Arias de San Salvador, se hará la jornada “A 50 años del golpe: Cultura y Derechos Humanos”, con la propuesta “Arte y memoria en tu barrio, grafiteando memoria por la verdad y la justicia”.

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