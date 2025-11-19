miércoles 19 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
19 de noviembre de 2025 - 13:13
Ordenanza.

Analizan sumar una aplicación para seguir la ubicación de los colectivos en San Salvador de Jujuy

El Concejo Deliberante continúa con el tratamiento de la licitación del servicio de transporte urbano de pasajeros en San Salvador de Jujuy.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Imagen alusiva

Imagen alusiva

Dentro del análisis del nuevo pliego de bases y condiciones para la licitación del servicio de transporte urbano de pasajeros, buscan sumar una aplicación para seguir el recorrido de los colectivos dentro de los barrios San Salvador de Jujuy. Además, el Concejo Deliberante capitalino, también tiene el objetivo de incorporar un mínimo del 10% de unidades adaptadas.

Lee además
Colectivos de San Salvador de Jujuy.
Suba.

Aumenta el boleto en San Salvador de Jujuy: los nuevos precios
Colectivos de San Salvador de Jujuy.
Suba.

Aumenta el boleto del transporte en San Salvador de Jujuy: cuáles son los nuevos precios

Detalles de la reunión por la licitación del servicio de transporte urbano de pasajeros

Aplicación para seguir el recorrido del transporte

Ediles capitalinos recibieron al Secretario de Servicios Públicos de la Municipalidad, Guillermo Marenco, y su equipo técnico, para continuar con el análisis del nuevo pliego de bases y condiciones para la licitación del servicio de transporte urbano de pasajeros de San Salvador de Jujuy.

En ese marco, explicaron que además de dialogar sobre las líneas y frecuencias de los colectivos, también se determinó avanzar con los temas tecnológicos. En alusión, el concejal Gastón Millón, detalló que se planifica el seguimiento de unidades mediante una aplicación para saber la ubicación de cada unidad. Esto no sería solo para conocer la ubicación, sino también la demora de cada colectivo.

Colectivos de San Salvador de Jujuy
Colectivos de San Salvador de Jujuy.

Colectivos de San Salvador de Jujuy.

Un mínimo de 10% de unidades adaptadas

En otro sentido, también adelantaron que dentro del análisis para la licitación del servicio de transporte urbano, se dialogó en alusión a los pedidos sobre la necesidad de más frecuencias de colectivos y la incorporación un mínimo del 10% de unidades adaptadas.

Asimismo, se estima que este pliego sea aprobado en la próxima sesión del Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy.

transporte adaptado
Imagen alusiva

Imagen alusiva

Guillermo Marenco: "Una reunión muy positiva"

Por su parte, el Secretario de Servicios Públicos, Guillermo Marenco, afirmó: “Fuimos invitados por los concejales para seguir debatiendo en detalle lo del pliego de la licitación del transporte, una vez recepcionado y cerrado el tema de las consultas. Tuvimos la posibilidad de acceder a todos lo sugerido por los participantes en esta consulta popular, cada uno de los concejales también hicieron sus aportes, tuvimos el intercambio de opiniones y de información necesaria, como para seguir avanzando en este proceso”.

Más adelante, Marenco resaltó: “Como siempre, una reunión muy positiva dentro de los carriles normales, del diálogo, de las opiniones, fundamentalmente del respeto y eso es lo que ayuda a que se pueda seguir construyendo este tipo de iniciativa. Poder generar un ámbito de transparencia en todo lo que es el proceso licitatorio”.

Por último, el funcionario municipal destacó: “Nosotros como Ejecutivo vinimos a pasar toda la información que necesiten, como para que ellos puedan enriquecer su debate y obviamente son ellos los que manejan los tiempos en los cuales sacara una conclusión y podrán determinar la aprobación o no del sistema”, finalizó.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Aumenta el boleto en San Salvador de Jujuy: los nuevos precios

Aumenta el boleto del transporte en San Salvador de Jujuy: cuáles son los nuevos precios

El Presupuesto 2026 tomará estado parlamentario en la sesión del 26 de noviembre

Brutal ataque a un adolescente en Jujuy: el duro relato de una madre

De qué hablan los hombres cuando se juntan: mitos, códigos y charlas reales

Lo que se lee ahora
Aguinaldo y bono de fin de año.
Atención.

Confirmaron la fecha de pago del aguinaldo y el bono de fin de año en Jujuy

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Aguinaldo y bono de fin de año.
Atención.

Confirmaron la fecha de pago del aguinaldo y el bono de fin de año en Jujuy

Brutal ataque a un adolescente en Jujuy: el duro relato de una madre
Policial.

Brutal ataque a un adolescente en Jujuy: el duro relato de una madre

Gaston Guillemet prófugo
Búsqueda.

Recompensa millonaria para dar con el empresario prófugo acusado de trata

Dictan prisión preventiva a dos acusados por la muerte de Gringo en La Mendieta
Maltrato.

Dictan prisión preventiva a dos acusados por la muerte de "Gringo" en La Mendieta

El Gobierno confirmó el calendario escolar 2026.
Educación.

Cuándo empiezan las clases 2026 en Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel