El Presupuesto 2026 tomará estado parlamentario el 26 de noviembre

El diputado Santiago Jubert confirmó que en reunión de Labor Parlamentaria realizada este miércoles , se ratificó que habrá sesión ordinaria el miércoles 26 de noviembre donde tomará estado parlamentario el proyecto de Presupuesto 2026 .

Política. El gobierno busca el apoyo clave de gobernadores para avanzar con el presupuesto 2026

“El mecanismo de trabajo va a ser el de todos los años : una vez que ingrese va a ir a la Comisión de Finanza, y seguramente la comisión va a invitar a participar a otras comisiones que tienen que ser parte del desarrollo legislativo”, aclaró.

Anticipó que seguramente visitará la Legislatura el equipo de Hacienda para “explicarnos cuáles son los alcances, cuáles son los objetivos, y cuáles van a ser los destinos de los gastos fundamentales”, y dijo que evaluarán a quienes invitan.

“Nos vamos a poner de acuerdo con los presidentes de los bloques y con la comisión correspondiente, para evaluar a quiénes invitamos a participar en las comisiones y a ver quiénes vienen del equipo de Hacienda a explicarlo”, dijo.

SANTIAGO JUBERT – Diputado

“Por lo general viene el Ministro. Creo que es importante que sea él quien le comente al resto de los diputados cuáles son los alcances de nuestro Presupuesto 2026, y también evacúe las dudas que siempre se genera a la hora de hablar de un presupuesto”, señaló Jubert.

Los números del Presupuesto 2026

El Ministerio de Hacienda envió el proyectos que plasma un monto de $2,5 billones, elaborado con los lineamientos que Nación definió para la provincia, tomando como base la estimación de recursos nacionales y las previsiones de recaudación propia.

“Siempre hay ajustes que se terminan de ver en el último momento, porque cuando empezás a ver detalle por detalle de todo lo que es el Estado provincial, siempre surge algo que por ahí necesita hacer una mejora o un ajuste”.

Sesiones extraordinarias en la Legislatura

Consultado sobre si convocará a sesiones extraordinarias, Jubert dijo que lo analizarán. “Si necesitamos hacer una extraordinaria para terminar de trabajar el presupuesto, seguramente lo vamos a hacer, lo vamos a dar a conocer en la próxima sesión”.

7ma Sesión Ordinaria en la Legislatura Sesión Ordinaria en la Legislatura por el Presupuesto 2026 (Archivo)

Jura de los nuevos diputados

Anticipó que se empezará a trabajar con el presidente de la Cámara y el resto de los legisladores, para hacer la Sesión Preparatoria para la jura de los nuevos diputados, y dijo que la fecha estimada “posiblemente sea el 5 de diciembre”.