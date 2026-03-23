Cobalto convoca a artistas jujeños al 1º Salón de Pequeño Formato

Cobalto espacio de arte de San Salvador de Jujuy , convocó al 1º Salón de Pequeño Formato , propuesta dirigida a artistas jujeños, que elaborarán obras sobre un bastidor de 14x14 centímetros . “ Creo que pone un lindo desafío para el artista”, dijo Facundo Cañazares .

El profesor del espacio en su visita a Canal 4 agregó que “es llevarlo al otro lado, quién se pone más creativo con el tamaño y cómo el tamaño puede jugar en una sala con el espectador, estas cuestiones por ahí está bueno pensarlas”

“Vemos que siempre hace falta una vidriera nueva para el artista , un espacio donde mostrarse y sumar nuevas experiencias al circuito”, dijo y aclaró que “también tenemos esta idea de que queremos aportar a los colegas al circuito”.

Embed - FACUNDO CANAZARES Y FLORENCIA GARCÍA

La propuesta es para artistas mayores de 18 años y la inscripción se habilitará el 10 de abril. “En la inauguración se dicen los ganadores, aproximadamente desde el 15 de mayo, tres semanas o un mes, dependiendo de la cantidad de gente que se presenta”.

Sobre las condiciones de participación, dijo que en las bases “pedimos que predomine la pintura, porque nos gusta, pero si se podría jugar con técnicas mixtas, con materiales que son al agua, al aceite y quizás también con un collage con textil”.

“Ojalá que la gente haga lo que es natural para ellos, que pinten lo que a ellos les guste. Pero en Cobalto siempre tratamos de buscar por ahí la buena pintura o lo que es la buena técnica mezclado también con el concepto, ocurrente o que sea entretenido”.

Cobalto espacio de arte convocó al 1º Salón de Pequeño Formato Cobalto espacio de arte convocó al 1º Salón de Pequeño Formato

Florencia García marcó que la propuesta “está buena para competir como un juego y está bueno también para ver lo que están haciendo los otros, lo que pasa por ahí en los salones nacionales o salones provinciales que uno ve, lo que hay más o menos en el circuito y también como medirse y competir con uno mismo también”.

“Lo que está bueno es que nosotros le vendemos el bastidor, entonces ya tienen el formato”, y dijo que para anotarse deben comunicarse vía mail [email protected], o a las redes sociales. “En este caso no pedimos la memoria conceptual, nos vamos a centrar más en la pintura”.

Detalló que el jurado estará integrado por Freiland Kolke, Sergio Sago y Nancy Salazar, y explicó que el espacio que está ubicado en la calle Salta 1037 de la capital, cuenta con talleres de talla, cerámica, pintura, de arte para niños, madera, pintura, dibujo.

“Tenemos un proyecto también que es laboratorio de cuadernos, que hacemos talleres de un día para hacer encuadernación y para usar el cuaderno con tintas, con collage. Son distintas propuestas individuales”, subrayó.