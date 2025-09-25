jueves 25 de septiembre de 2025

25 de septiembre de 2025 - 09:32
Economía.

Aumentó el precio de la nafta: cuáles son los nuevos montos en Jujuy

Este 25 de septiembre impactó el nuevo aumento de la nafta en la provincia de Jujuy. Conocé los nuevos precios.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
nafta

Este jueves 25 de septiembre impactó un nuevo aumento en los precios de los combustibles, sumándose al incremento que se había llevado a cabo la semana pasada.

Cabe destacar que se trata de la quinta suba en el mes de septiembre, teniendo en cuenta que desde junio el Gobierno Nacional derogó la obligación que tenían las estaciones de servicio de informar sobre las modificaciones de los precios en combustibles.

El incremento en los impuestos a la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil marca el inicio de un ajuste que amenaza con encarecer el transporte de mercaderías en todo el país.

Cuáles son los nuevos precios de la nafta en Jujuy desde este 25 de septiembre

  • Súper: $1529
  • Infinia: $1758
  • Diesel 500: $1576
  • Infinia Diesel: $1794

El último aumento en la provincia de Jujuy había sido el pasado 15 de septiembre, cuando la nafta volvió a cambiar su precio. En ese momento, la nafta súper costaba $1.508, mientras que la nafta infinia tenía el monto de $1.743, diésel 500 a $1.560, y diésel infinia a $1.756.

