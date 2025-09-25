Aumentó el precio de la nafta: cuáles son los nuevos montos en Jujuy

Este jueves 25 de septiembre impactó un nuevo aumento en los precios de los combustibles, sumándose al incremento que se había llevado a cabo la semana pasada.

Cabe destacar que se trata de la quinta suba en el mes de septiembre, teniendo en cuenta que desde junio el Gobierno Nacional derogó la obligación que tenían las estaciones de servicio de informar sobre las modificaciones de los precios en combustibles.

El incremento en los impuestos a la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil marca el inicio de un ajuste que amenaza con encarecer el transporte de mercaderías en todo el país.

Cuáles son los nuevos precios de la nafta en Jujuy desde este 25 de septiembre Súper: $1529

Infinia: $1758

Diesel 500: $1576

Infinia Diesel: $1794

El último aumento en la provincia de Jujuy había sido el pasado 15 de septiembre, cuando la nafta volvió a cambiar su precio. En ese momento, la nafta súper costaba $1.508, mientras que la nafta infinia tenía el monto de $1.743, diésel 500 a $1.560, y diésel infinia a $1.756.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.

Compartí esta nota en redes sociales:







