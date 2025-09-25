La jueza Laura Lamas González inició proceso de vindicación

La jueza de la Suprema Corte de Justicia, Laura Lamas González , comenzó con un formal proceso de Vindicación por la causa que involucra al sacerdote Atilio Luis Bruno , quien es investigado por el presunto delito de abuso sexual.

Investigación. Detuvieron al sacerdote de la parroquia de Ciudad de Nieva acusado de abusos en Mendoza y Jujuy

Según confirmaron desde la Justicia, esta acción se da luego de la divulgación de información vinculada a actuaciones en trámite en el Ministerio Público de la Acusación que la mencionan y relacionadas con la causa .

La jueza ya puso en conocimiento del Alto Tribunal que integra, que este jueves ha iniciado el proceso en cumplimiento de la obligación prevista en el Artículo 62 apartado 2 de la Constitución de la Provincia de Jujuy, mediante la respectiva presentación efectuada ante la Oficina de Gestión Judicial.

La norma establece que “el funcionario público o empleado a quien se imputare delito cometido en el ejercicio de su cargo o empleo, está obligado a acusar judicialmente hasta vindicarse, bajo pena de destitución ”.

Además y entre otras medidas que tomó la magistrada Lamas González, está haber solicitado el uso de licencia hasta tanto culmine el aludido proceso de Vindicación y cumpla acabadamente con la obligación impuesta constitucionalmente.

Comunicó a la Suprema Corte de Justicia que promoverá Querella Criminal en contra de quienes resulten los autores materiales y/o intelectuales de las acusaciones, como así también de haber obtenido, utilizado, propalado y/o facilitado una información falsa y engañosa, reclamando los daños y perjuicios.

Qué es la vindicación

La vindicación alude a la acción en la que un juez defiende su buen nombre, su honestidad o su correcta actuación profesional ante injurias, calumnias o acusaciones injustas, restableciendo así su fama y honor. También puede implicar que el juez reivindique la posesión o propiedad de algo que le fue arrebatado o retenido contra derecho, o que repare directamente un acto injusto sufrido.

En la práctica, un juez puede vindicar su nombre de varias formas como con acciones legales si es calumniado o difamado, puede iniciar acciones legales para defenderse y restablecer su reputación. También con aclaraciones públicas, realizando declaraciones públicas o emitiendo comunicados para aclarar malentendidos y defender su actuación.

Otra manera es un resarcimiento por daños que puede buscar el resarcimiento de los daños sufridos por un acto injusto, que podría ser no solo de carácter fáctico, sino también normativo.