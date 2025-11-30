Internaron de urgencia a José Alperovich este domingo
En plena repercusión mediática por su reciente casamiento con Marianela Mirra, José Alperovich atravesó una complicación de salud que obligó a su internación inmediata. El dirigente permanece bajo supervisión médica tras ser operado por un cuadro de urgencia.
Internaron de urgencia a José Alperovich este domingo
El exgobernador de Tucumán, José Alperovich, fue trasladado de urgencia este domingo a un centro de salud porteño luego de sufrir una afección abdominal que requirió cirugía. La información comenzó a circular a través de medios nacionales y fue confirmada posteriormente por figuras del espectáculo que siguieron de cerca el caso.
El episodio ocurre pocos días después de que Alperovich contrajera matrimonio con Marianela Mirra en una ceremonia privada realizada en el departamento de Puerto Madero donde cumple prisión domiciliaria. La pareja había sido noticia por la sorpresiva boda y por el embarazo recientemente confirmado de Mirra.
La primera versión sobre la internación fue difundida por el conductor Ángel de Brito a través de sus redes sociales, donde señaló que el exmandatario se encontraba bajo atención médica y acompañado por su esposa. Más tarde, amplió la información indicando que el cuadro correspondía a un episodio de apendicitis.
Alperovich permanece internado mientras se evalúa su evolución clínica. No se descartaron nuevos partes médicos en las próximas horas.