jueves 27 de noviembre de 2025

27 de noviembre de 2025 - 16:11
Aprobada.

Ordenanza en Salta asegura la cremación gratuita para quienes no pueden pagar

El Concejo Deliberante aprobó en Salta la cremación gratuita opcional para personas sin recursos en esa ciudad.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Ordenanza en Salta asegura la cremación gratuita para quienes no pueden pagar (Foto ilustrativa)

Ordenanza en Salta asegura la cremación gratuita para quienes no pueden pagar (Foto ilustrativa)

A instancias del concejal Juan Pablo Linares (VPS), el Concejo Deliberante de Salta sancionó una Ordenanza que incorpora en el ámbito municipal un servicio gratuito y opcional de cremación destinado a personas carentes de recursos.

La prestación funcionará bajo la órbita de la Dirección de Servicios Fúnebres, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad de la ciudad de Salta. La implementación del servicio será paulatina y progresiva, en función de la capacidad operativa y presupuestaria del Departamento Ejecutivo Municipal.

Concejal Juan Pablo Linares
Concejal Juan Pablo Linares

Concejal Juan Pablo Linares

En ese sentido, el ideólogo de la ordenanza, remarcó que el objetivo es que “el Ejecutivo, dentro de sus posibilidades y de manera progresiva, otorgue al vecino la opción de acceder a una despedida digna a través de la cremación”.

El concejal también puso en valor el trabajo de la Dirección de Servicios Fúnebres, destacando que el nuevo servicio apunta a garantizar un acceso más transparente y a repotenciar los servicios fúnebres municipales mediante la recuperación de capillas ardientes, salas velatorias y vehículos utilitarios específicos.

Cómo será el servicio y quiénes podrán acceder en Salta

La Ordenanza determina que podrán acceder al servicio de cremación gratuita aquellas personas que acrediten, en primer lugar, haber utilizado el servicio básico de sepelio brindado por la Municipalidad de la ciudad de Salta. A ello se suma la presentación de un certificado de carencia de recursos emitido por la autoridad competente, junto con el certificado de defunción expedido por el organismo correspondiente.

También se exigirá copia del Documento Nacional de Identidad tanto de la persona fallecida como del solicitante, quien deberá tener domicilio en el municipio capital. El trámite deberá ser iniciado por un pariente directo mayor de edad, que presentará una declaración jurada prestando conformidad al proceso de cremación.

Ordenanza en Salta asegura la cremación gratuita para quienes no pueden pagar (Foto ilustrativa)
Ordenanza en Salta asegura la cremación gratuita para quienes no pueden pagar (Foto ilustrativa)

Ordenanza en Salta asegura la cremación gratuita para quienes no pueden pagar (Foto ilustrativa)

Como requisito adicional, se deberá acompañar la certificación negativa de ANSES donde conste que la persona fallecida y su grupo familiar no cuentan con obra social ni cobertura médica privada. Con estos parámetros, el municipio buscará asegurar que el servicio llegue efectivamente a las familias que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad económica.

