viernes 21 de noviembre de 2025

21 de noviembre de 2025 - 10:49
Transporte.

Taxistas en Salta piden trabajar durante las noches de Navidad y Año Nuevo

Taxistas de Salta piden trabajar durante las noches de Navidad y Año Nuevo. Buscan garantizar movilidad y seguridad durante estas fechas especiales.

María Florencia Etchart
María Florencia Etchart
Taxistas en Salta piden trabajar durante las noches de Navidad y Año Nuevo

Taxistas en Salta piden trabajar durante las noches de Navidad y Año Nuevo

La Asociación de Taximetristas de Salta (ATASA) presentó un proyecto formal ante la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT) para que la ciudad cuente con transporte público durante toda la noche tanto en Navidad como en Año Nuevo, evitando que el servicio se corte a las 22, como ocurre actualmente. La solicitud apunta a garantizar movilidad, equidad y seguridad en dos fechas donde la demanda aumenta de manera significativa.

Taxistas en Salta piden trabajar durante las noches de Navidad y Año Nuevo
Taxistas en Salta piden trabajar durante las noches de Navidad y Año Nuevo

Taxistas en Salta piden trabajar durante las noches de Navidad y Año Nuevo

Un reclamo que se repite cada fin de año

El proyecto fue elevado al presidente de la AMT, Marcelo Ferrari, y retoma un planteo que los taxistas realizan cada temporada festiva: que Salta no quede sin colectivos justo en los horarios donde miles de personas aún circulan para reunirse con sus familias, asistir a eventos, trabajar o regresar a sus hogares.

Desde ATASA señalan que la reducción del servicio desde las 22 horas es “injusta y discriminatoria”, ya que los usuarios pagan el boleto a valor normal, pero reciben una prestación limitada en los momentos de mayor necesidad.

Transporte público como servicio esencial

En su fundamentación, la Asociación remarca que el transporte público tiene un carácter esencial, al igual que las tareas desarrolladas por médicos, enfermeros, policías, bomberos y otros sectores que trabajan incluso en feriados. Por ello, afirman que los taxistas también cumplen un papel social clave, especialmente durante las fiestas, colaborando para que los desplazamientos se realicen de forma segura y ordenada.

El objetivo central del proyecto es garantizar el derecho al transporte, extender la prestación a las 24 horas y promover una mayor equidad en el acceso.

Propuesta de servicio continuo y medidas complementarias

ATASA sugiere que SAETA, bajo la supervisión de la AMT, implemente un esquema especial para que los colectivos mantengan su recorrido durante toda la noche del 24 y 31 de diciembre. También plantea asegurar el suministro de combustible para colectivos, taxis y remises, de modo que todas las unidades puedan trabajar sin interrupciones.

La iniciativa agrega un pedido de refuerzo de presencia policial en las unidades para mejorar la seguridad durante la noche, considerando el movimiento social y turístico típico de estas fechas.

Seguridad vial: sanciones y campañas de concientización

Otro de los ejes del proyecto es la seguridad vial. Los taxistas proponen sanciones más severas para quienes conduzcan bajo los efectos del alcohol durante las festividades. En paralelo, solicitan campañas de comunicación en medios y redes sociales para promover el consumo responsable y evitar siniestros.

Para que estas medidas sean efectivas, piden un compromiso activo del Estado y de los organismos involucrados —SAETA y la AMT— para la difusión y el cumplimiento de las disposiciones.

