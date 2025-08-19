martes 19 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
19 de agosto de 2025 - 19:47
Preucupación.

"Cómo taxistas estamos en contra del aumento de las tarifas"

Los trabajadores del sector expresaron sobre la difícil situación que atraviesan ante el reciente aumento de tarifas en Jujuy.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Taxistas expresaron estar en contra del aumento de las tarifas.

Taxistas expresaron estar en contra del aumento de las tarifas.

Marcelo Armella, taxista y presidente de la Operativa Alto Taxi, expresó con preocupación la difícil situación que atraviesan los trabajadores del sector ante el reciente aumento de tarifas en Jujuy. Armella enfatizó que son "4 mil familias que dependemos del taxi" y que la medida los afecta directamente.

Lee además
Hoy aumenta los precios de los taxis de radio llamada y taxis compartidos
Inflación.

Hoy aumenta la tarifa de taxis: estos son los nuevos precios
Estacionamiento medido en San Salvador de Jujuy (Foto ilustrativa)
Atención.

Nuevas tarifas para el estacionamiento medido en San Salvador de Jujuy: los nuevos precios

"La verdad que para nosotros como taxistas esto es algo que a nosotros nos mata de entrada", afirmó el dirigente, destacando que el aumento tarifario no solo no mejora su situación, sino que incluso "nos dejan prácticamente sin trabajo". Relató que recorre las calles sin ser requeridos, y que "si usted va por las paradas de taxi en el centro están todas llenas".

Taxis en San Salvador de Jujuy.
Taxis en San Salvador de Jujuy.

Taxis en San Salvador de Jujuy.

Alquiler, falta de gente en la calle y otras situaciones que afectan

Armella detalló que el costo del alquiler de un auto por doce horas ronda los 30 mil pesos, sin contar otros gastos, lo que hace la situación insostenible. "Yo soy titular y trabajo todos los días, los choferes están ganando 10 mil pesos por día. No da para aumento y menos para subirle el alquiler a los choferes", aseguró.

El presidente de la Operativa Alto Taxi también señaló que mantener el vehículo se ha vuelto extremadamente caro, y resaltó la cantidad de familias que dependen de este trabajo. "No llegamos a los 20 viajes por día, cosa que antes podíamos hacerlo. Salí a las 7 de la mañana e hice 6 viajes con distancias cortas. Nos cansamos de dar vueltas porque no hay gente", expresó con preocupación.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Hoy aumenta la tarifa de taxis: estos son los nuevos precios

Nuevas tarifas para el estacionamiento medido en San Salvador de Jujuy: los nuevos precios

Este viernes, algunos colegios católicos de Jujuy no tendrán clases

Un vecino reveló detalles estremecedores de lo que Matías Jurado hacía por las noches

Desde el 2026, Jujuy se hará cargo de los exámenes de las residencias médicas

Lo que se lee ahora
Matías Jurado. video
Crimen.

Un vecino reveló detalles estremecedores de lo que Matías Jurado hacía por las noches

Por  Federico Franco

Las más leídas

Casa del presunto asesino serial. video
Jujuy.

Escalofriante descubrimiento: qué ocultaban las paredes del presunto asesino serial de Jujuy

Clases virtuales (foto ilustrativa). video
Educación.

Alerta por viento norte en Jujuy: este martes puede haber clases virtuales

Matías Jurado, el presunto asesino serial de Jujuy.
Crimen.

Los pedidos del presunto asesino serial de Jujuy para estar en el penal de Gorriti

Qué encontraron en la casa de Alto Comedero. video
Investigación.

Se conoció qué tipo de comidas vendía el presunto asesino serial en su barrio de Jujuy

Matías Jurado. video
Crimen.

Un vecino reveló detalles estremecedores de lo que Matías Jurado hacía por las noches

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel