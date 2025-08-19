"Cómo taxistas estamos en contra del aumento de las tarifas"

Taxistas expresaron estar en contra del aumento de las tarifas.

Marcelo Armella, taxista y presidente de la Operativa Alto Taxi, expresó con preocupación la difícil situación que atraviesan los trabajadores del sector ante el reciente aumento de tarifas en Jujuy. Armella enfatizó que son "4 mil familias que dependemos del taxi" y que la medida los afecta directamente.

"La verdad que para nosotros como taxistas esto es algo que a nosotros nos mata de entrada", afirmó el dirigente, destacando que el aumento tarifario no solo no mejora su situación, sino que incluso "nos dejan prácticamente sin trabajo". Relató que recorre las calles sin ser requeridos, y que "si usted va por las paradas de taxi en el centro están todas llenas".

Taxis en San Salvador de Jujuy. Taxis en San Salvador de Jujuy. Alquiler, falta de gente en la calle y otras situaciones que afectan Armella detalló que el costo del alquiler de un auto por doce horas ronda los 30 mil pesos, sin contar otros gastos, lo que hace la situación insostenible. "Yo soy titular y trabajo todos los días, los choferes están ganando 10 mil pesos por día. No da para aumento y menos para subirle el alquiler a los choferes", aseguró.

El presidente de la Operativa Alto Taxi también señaló que mantener el vehículo se ha vuelto extremadamente caro, y resaltó la cantidad de familias que dependen de este trabajo. "No llegamos a los 20 viajes por día, cosa que antes podíamos hacerlo. Salí a las 7 de la mañana e hice 6 viajes con distancias cortas. Nos cansamos de dar vueltas porque no hay gente", expresó con preocupación.

