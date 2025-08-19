martes 19 de agosto de 2025

19 de agosto de 2025 - 20:32
Educación.

Este viernes, algunos colegios católicos de Jujuy no tendrán clases

El motivo se debe a la realización del Encuentro de Educadores Católicos, que tendrá como sede el Colegio del Salvador.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Colegio Del Salvador.

Colegio Del Salvador.

El coordinador general del Colegio Del Salvador, Juan Pfister le confirmó a Canal 4 que el próximo viernes 22 de agosto no habrá actividades en algunos colegios católicos de Jujuy debido a la realización del Encuentro de Educadores Católicos, un evento provincial y nacional que tendrá como sede a San Salvador.

Cada establecimiento dispondrá si tendrán actividades áulicas. En el caso del Colegio Del Salvador, confirmaron que no habrá clases.

Pfister explicó que la jornada, prevista en el anuario escolar, fue además declarada como encuentro nacional por dos agrupaciones de alcance federal: el Consejo Superior de Educación Católica (CONSUDEC) y la Federación de Asociaciones Educativas Religiosas de la Argentina (FAERA).

El encuentro contará con cinco espacios de trabajo simultáneos en el Colegio del Salvador, donde se abordarán temáticas actuales y de interés para toda la comunidad educativa. Los docentes participarán en mesas sobre inteligencia artificial, neurodivergencia, burnout, identidad católica y pastoral educativa, mientras que el personal administrativo y no docente trabajará en protocolos y actuaciones en instituciones educativas.

Comenzó el Encuentro Nacional de Educadores Católicos en Jujuy
Encuentro Nacional de Educadores Cat&oacute;licos en Jujuy (foto archivo).

Encuentro Nacional de Educadores Católicos en Jujuy (foto archivo).

Por su parte, representantes legales, administradores y equipos directivos tendrán capacitaciones a cargo de especialistas llegados desde Buenos Aires, quienes tratarán problemáticas vinculadas a la natalidad, la gestión institucional y los desafíos contemporáneos de la educación católica bajo títulos como “Navegando tormentas” y “Reafirmando la identidad católica”.

“El objetivo es reunir a todos los colegios católicos de la provincia para compartir experiencias y abordar problemáticas comunes que surgen en la vida institucional, de manera que las conclusiones repercutan luego en los estudiantes”, señaló Pfister.

La actividad se desarrollará desde las 8 de la mañana hasta las 13.30 para los docentes y hasta las 15.30 para directivos y representantes legales, con la presencia de delegaciones llegadas desde distintas provincias.

Pfister agradeció el acompañamiento de la comunidad y destacó la importancia de este espacio de formación y reflexión: “Es un reencuentro necesario para fortalecer la identidad de nuestras instituciones educativas y encarar juntos los desafíos que atraviesa la escuela católica en la actualidad”.

