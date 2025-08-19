martes 19 de agosto de 2025

19 de agosto de 2025 - 19:05
Salud.

Desde el 2026, Jujuy se hará cargo de los exámenes de las residencias médicas

Jujuy participó del COFESA donde se resolvió que cada provincia organizará y financiará sus propios exámenes de ingreso a las residencias médicas, en reemplazo del examen único nacional.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Examen de Residencias Médicas (imagen ilustrativa)

Examen de Residencias Médicas (imagen ilustrativa)

El secretario de Salud de Jujuy, Jorge Camacho, que asistió a la reunión en representación provincial, explicó que esta decisión responde a la diversidad epidemiológica, geográfica y sanitaria de cada jurisdicción. “Desde el año próximo los exámenes de ingreso a las residencias se llevarán adelante de manera local, bajo criterios y financiamiento de la cartera sanitaria de cada jurisdicción”, señaló.

image

En la jornada del COFESA también se abordaron otros temas sanitarios relevantes:

  • La modernización en la compra de medicamentos de alto costo y drogas especiales, gestionadas por la DINADIC.

  • El avance de la Guía Alimentaria para la Población Argentina (GAPA), pensada como base para guías provinciales que consideren las particularidades de cada región.

  • La implementación del Decreto 538/2025, que disuelve la Comisión Nacional de Alimentos (CONAL) y transfiere la actualización del Código Alimentario Argentino a la ANMAT —a través del INAL— y al SENASA, según corresponda.

