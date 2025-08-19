Desde el 2026, Jujuy se hará cargo de los exámenes de las residencias médicas

Examen de Residencias Médicas (imagen ilustrativa)

El Gobierno de Jujuy participó del reciente encuentro del Consejo Federal de Salud (COFESA), donde se acordó una reforma clave para la formación médica especializada: a partir de 2026, cada provincia asumirá la organización, financiamiento y aplicación de los exámenes de ingreso a las residencias médicas, dejando atrás al Examen Único Nacional.

El secretario de Salud de Jujuy, Jorge Camacho, que asistió a la reunión en representación provincial, explicó que esta decisión responde a la diversidad epidemiológica, geográfica y sanitaria de cada jurisdicción. “Desde el año próximo los exámenes de ingreso a las residencias se llevarán adelante de manera local, bajo criterios y financiamiento de la cartera sanitaria de cada jurisdicción”, señaló.

La iniciativa llega tras el escándalo registrado en el Examen Único de Residencias Médicas 2025, donde se detectaron irregularidades, impulsando así la definición de un sistema descentralizado. Se busca asegurar que la selección de médicos responda a las necesidades reales de cada región, lo que permitirá especializar a los profesionales en aquellas áreas donde sean más requeridos.

image En la jornada del COFESA también se abordaron otros temas sanitarios relevantes: La modernización en la compra de medicamentos de alto costo y drogas especiales , gestionadas por la DINADIC.

El avance de la Guía Alimentaria para la Población Argentina (GAPA) , pensada como base para guías provinciales que consideren las particularidades de cada región.

La implementación del Decreto 538/2025, que disuelve la Comisión Nacional de Alimentos (CONAL) y transfiere la actualización del Código Alimentario Argentino a la ANMAT —a través del INAL— y al SENASA, según corresponda.

