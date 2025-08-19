Charly García fue nombrado Doctor Honoris Causa de la UBA

Charly García.

Este martes 19 de agosto, la Universidad de Buenos Aires distinguió al icónico artista Charly García con el título de Doctor Honoris Causa, en un emotivo acto celebrado en la Facultad de Filosofía y Letras.

La distinción fue propuesta por la cátedra de Música Popular de la carrera de Artes, en reconocimiento al “aporte musical” de García y al profundo **sentido político de sus canciones en diferentes momentos de la historia argentina”. Según Ricardo Manetti, decano de la facultad, el artista es una figura fundamental de la cultura nacional.

La ceremonia tuvo lugar en el Aula Magna y estuvo cargada de emoción: al ingresar, García fue ovacionado por el público, que lo recibió con aplausos y cánticos de sus clásicos temas.

image Con su característico humor, pronunció: “Desde hoy pasaré a llamarme Doctor Charly García”. Además, se enfatizó que la creación de la cátedra de Música Popular marcó un reconocimiento académico a la obra de García, cuyas composiciones ya forman parte de numerosos estudios, publicaciones y planes de enseñanza universitaria

La distinción de Doctor Honoris Causa a Charly García no solo reconoce su aporte musical, sino que también legitima su obra como objeto de estudio y reflexión en el ámbito universitario. La ceremonia en la Universidad de Buenos Aires reafirmó el lugar del artista en la historia cultural argentina, al tiempo que renovó el diálogo entre la música popular y la filosofía, dos lenguajes que García ha sabido entrelazar a lo largo de su carrera. Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Todo Jujuy (@diariotodojujuy)

