viernes 21 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
20 de noviembre de 2025 - 19:15
Seguridad.

Salta: prisión preventiva para el policía federal acusado de pedofilia digital

El policía federal de 31 años fue detenido por distribuir más de 60 mil archivos con material de abuso sexual infantil, un operativo internacional contra la explotación infantil en internet.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Prisión preventiva al policia federal detenido en Salta por pedofilia digital.

Prisión preventiva al policia federal detenido en Salta por pedofilia digital.

Lee además
La fiscalía pidió 15 años de cárcel para el exdiputado Germán Kiczka.
Justicia.

Juicio por pedofilia al exdiputado Germán Kiczka: la fiscalía pidió 15 años de cárcel
Factores que acrecentan el Grooming en Argentina.
Preocupante.

Casos de grooming: 4 de cada 10 niños tiene celular antes de los 9 años

Durante el allanamiento realizado en la vivienda del hombre, se secuestraron dispositivos digitales donde se encontraron más de 60 mil archivos con contenido de abuso a niños, niñas y adolescentes, generando un impacto social importante por el perfil del imputado como integrante de la Policía Federal.

Ciberdelitos sexuales en Jujuy (foto ilustrativa).jpg
Alerta estafas:

Alerta estafas: "Hoy cualquiera puede caer en un ciberdelito, ya no distingue edades"

Fallo y fundamentos de la prisión preventiva

El juez de Garantías 3, Antonio Pastrana, tras los argumentos presentados por la fiscal especializada en Ciberdelincuencia, Sofía Cornejo, hizo lugar al pedido de prisión preventiva por riesgos concretos de fuga y entorpecimiento de la investigación, sumado a la gravedad del delito estipulado en el artículo 128 del Código Penal.

Cuál es estado actual de la investigación

La fiscal Cornejo confirmó que se continúan con peritajes y análisis de los dispositivos incautados, y no se descarta la posible participación de más personas en la red de distribución. El acusado optó por abstenerse de declarar y su defensa pidió medidas alternativas a la detención que fueron rechazadas.

Cómo operaba el sospechoso

De acuerdo con los primeros informes periciales, el policía utilizaba redes conocidas como P2P (peer-to-peer), plataformas que permiten el intercambio directo de archivos entre usuarios sin pasar por servidores centrales. Entre las aplicaciones detectadas figuran eMule y otros programas similares, usados en todo el mundo para distribuir contenido de manera anónima.

Los peritos analizan si el material hallado proviene de fuentes internacionales o si hubo producción local. Esa diferencia es clave para determinar la gravedad de los delitos y el grado de participación del acusado.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Juicio por pedofilia al exdiputado Germán Kiczka: la fiscalía pidió 15 años de cárcel

Casos de grooming: 4 de cada 10 niños tiene celular antes de los 9 años

Condenaron al ex diputado de Misiones Germán Kiczka a 14 años de prisión por pedofilia

Un policía federal detenido en Salta por pedofilia: secuestran miles de archivos

Salta: secuestrarán las motos a quienes hagan "willys"

Lo que se lee ahora
El IUPS abre sus inscripciones sólo para varones
Agresión.

Patota en Alto Comedero: el IUPS abrió actuaciones por un alumno señalado en la causa

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

El IUPS abre sus inscripciones sólo para varones
Agresión.

Patota en Alto Comedero: el IUPS abrió actuaciones por un alumno señalado en la causa

Accidentes en Ruta 66.
Precaución.

Mañana accidentada en la Ruta 66: un vuelco y un choque

Una docente jujeña elegida entre las mejores del país video
Ejemplo.

Una docente jujeña elegida entre las mejores del país

Imagen alusiva
Policiales.

Un motociclista murió al chocar con un colectivo en San Salvador de Jujuy

Alejado de lo tradicional, este pueblo único ubicado en Jujuy tiene una experiencia distinta para el turismo. video
Turismo.

El pueblo del norte con solo 2 habitantes que está en las alturas y ofrece vistas únicas

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel