Salta: prisión preventiva para el policía federal acusado de pedofilia digital

El 1 de noviembre detuvieron a un policía federal de 31 años en la ciudad de Salta acusado de distribuir material de abuso sexual infantil. Este jueves 20, el Ministerio Público Fiscal de Salta informó que dictaron prisión preventiva tras detectar la actividad ilícita que llevaba adelante el hombre acusado.

La causa se inició en un operativo internacional bajo la plataforma estadounidense Internet Crimes Against Children - Child On-line Protection System (ICACCOPS), que detectó actividad ilícita en la ciudad de Salta. El acusado intercambiaba y distribuía miles de imágenes y videos de abuso sexual a través de redes del tipo P2P.

Durante el allanamiento realizado en la vivienda del hombre, se secuestraron dispositivos digitales donde se encontraron más de 60 mil archivos con contenido de abuso a niños, niñas y adolescentes, generando un impacto social importante por el perfil del imputado como integrante de la Policía Federal.

El juez de Garantías 3, Antonio Pastrana, tras los argumentos presentados por la fiscal especializada en Ciberdelincuencia, Sofía Cornejo, hizo lugar al pedido de prisión preventiva por riesgos concretos de fuga y entorpecimiento de la investigación, sumado a la gravedad del delito estipulado en el artículo 128 del Código Penal.

Cuál es estado actual de la investigación

La fiscal Cornejo confirmó que se continúan con peritajes y análisis de los dispositivos incautados, y no se descarta la posible participación de más personas en la red de distribución. El acusado optó por abstenerse de declarar y su defensa pidió medidas alternativas a la detención que fueron rechazadas.

Cómo operaba el sospechoso

De acuerdo con los primeros informes periciales, el policía utilizaba redes conocidas como P2P (peer-to-peer), plataformas que permiten el intercambio directo de archivos entre usuarios sin pasar por servidores centrales. Entre las aplicaciones detectadas figuran eMule y otros programas similares, usados en todo el mundo para distribuir contenido de manera anónima.

Los peritos analizan si el material hallado proviene de fuentes internacionales o si hubo producción local. Esa diferencia es clave para determinar la gravedad de los delitos y el grado de participación del acusado.