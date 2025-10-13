Cuándo caen los feriados de noviembre 2025

Después del fin de semana largo de octubre , muchos ciudadanos se preguntan cuándo serán los próximos feriados . En noviembre, el calendario trae cuatro días consecutivos de descanso , combinando un puente turístico y un feriado trasladable .

En la tercera semana del mes , los argentinos tendrán la oportunidad de disfrutar de un fin de semana extra largo con motivo del Día de la Soberanía Nacional , que se conmemora el 20 de noviembre y recuerda la batalla de la Vuelta de Obligado de 1845 , en un tramo del río Paraná, al norte de la provincia de Buenos Aires.

Para esta ocasión, el Gobierno estableció que el viernes 21 de noviembre será no laborable , mientras que el lunes 24 se celebrará como feriado trasladado del jueves 20.

Durante el próximo feriado se conmemora el Día de la Soberanía Nacional.

La distinción entre feriado y día no laborable resulta clave por sus efectos en lo laboral y lo salarial. Un feriado nacional implica un descanso obligatorio para todos los trabajadores del sector público y privado. Si un empleado cumple tareas durante un feriado, la empresa debe abonarle el doble de su remuneración habitual .

Por otro lado, un día no laborable tiene un carácter opcional para el empleador. La compañía o el organismo público decide si concede la jornada libre a sus empleados o si exige la realización de tareas normalmente.

Cuando se trabaja en un día no laborable, el trabajador recibe su salario habitual, sin recargos extras. Es decir, el pago doble que rige en los feriados no se aplica en estas jornadas optativas.

Qué se conmemora el Día de la Soberanía Nacional

El Día de la Soberanía Nacional se conmemora cada 20 de noviembre, en recuerdo de la Batalla de la Vuelta de Obligado ocurrida en 1845. Ese enfrentamiento simboliza la defensa del territorio de la Confederación Argentina frente a la invasión de las flotas británicas y francesas.

El combate estuvo marcado por una desigualdad evidente: la armada anglo-francesa contaba con 22 barcos de guerra, 92 embarcaciones comerciales, 418 cañones y 880 soldados, mientras que la defensa argentina apenas disponía de seis barcos mercantes, un bergantín y 60 cañones de poco calibre.

Tal como señala Felipe Pigna en su página oficial, ante esta desventaja, la estrategia defensiva que implementó Rosas combinó la escasez de recursos con una ingeniosa planificación táctica.

“Tres enormes cadenas atravesaban el imponente Paraná de costa a costa sostenidas en 24 barquitos, 10 de ellos cargados de explosivos”. El historiador añade que “detrás de todo el dispositivo, esperaba heroicamente a la flota más poderosa del mundo una goleta nacional”. Así se buscaba demorar al contrincante, además de dañar sus embarcaciones.

Qué feriados quedan en 2025

Para lo que resta de 2025, quedan tres días de descanso establecidos oficialmente, todos concentrados en los meses finales del año. De acuerdo con el calendario oficial, los feriados pendientes son:

Noviembre

Viernes 21 de noviembre: día no laborable puente.

Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del jueves 20 de noviembre por ser un feriado trasladable).

