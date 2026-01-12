Polémica en Nordelta por un operativo para capturar y trasladar carpinchos

Un operativo de captura y traslado de carpinchos en Nordelta desató una fuerte polémica entre vecinos y organizaciones proteccionistas . La intervención, realizada por personal de Flora y Fauna de la provincia de Buenos Aires , incluyó la instalación de jaulas trampa , el ingreso de técnicos y el cierre total de un barrio para concretar los traslados.

Pánico. Qué es el meteotsunami o marejada, el fenómeno que habría provocado la ola gigante

De acuerdo con las denuncias de los residentes, la acción vulneraría una medida cautelar que prohibía expresamente la relocalización de los animales.

El operativo comenzó en el barrio Silvestre , donde la llegada de camionetas oficiales y la colocación de trampas encendieron la alarma entre los vecinos. En respuesta, agrupaciones como Carpinchos Nordelta Somos Su Voz organizaron una vigilia para impedir el retiro de los animales.

“ Quieren desalojar a los carpinchos de su hábitat natural . En lugar de protegerlos, colocaron jaulas para atraparlos y llevárselos”, denunciaron desde el colectivo ambientalista, según consignó la agencia Noticias Argentinas.

Qué dice el operativo oficial

Fuentes del Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense explicaron que el procedimiento busca trasladar ejemplares en riesgo, especialmente los que viven cerca de avenidas de alto tránsito, para reducir accidentes y repoblar zonas del delta con fauna autóctona.

El biólogo e investigador del Conicet, Ignacio Crudele, señaló que la población de carpinchos en Nordelta supera los 700 ejemplares, una cifra que se triplicó tras la pandemia. Según detalló, el uso de jaulas autotrampa con avena como cebo permite capturarlos sin estrés ni daño físico.

“La intención es evitar arreo o persecución directa. Solo se trasladan individuos machos en riesgo, sin tocar hembras preñadas ni crías”, aclaró Crudele.

Denuncias por el cierre del barrio

Cuál es la diferencia entre el carpincho y capibara Operativo de traslado de carpinchos.

Vecinos denunciaron que durante el operativo el barrio fue cerrado completamente, permitiendo solo el ingreso de personal técnico y vehículos oficiales.

“Nadie podía entrar ni salir hasta las nueve de la mañana”, relató Silvia Soto, una de las referentes que se oponen al traslado. El destino de los carpinchos sería una reserva privada en el municipio de Tigre, donde se desarrolla un proyecto piloto para repoblar el delta con especies nativas.

Los especialistas advierten que los carpinchos encontraron en Nordelta un ambiente ideal para reproducirse: abundante agua, vegetación y ausencia de depredadores. Esto provocó un crecimiento sostenido de la población y un aumento de los conflictos urbanos.

“Fuera de Nordelta, los carpinchos sufren predación e incluso caza ilegal. En ese sentido, el traslado busca proteger a los ejemplares más expuestos”, explicó Crudele.

Qué pasará con los animales

Durante la primera jornada, no se logró capturar a todos los ejemplares previstos, por lo que las autoridades no descartan repetir el operativo en los próximos días.

Mientras tanto, los vecinos mantienen la vigilia y el reclamo judicial, reclamando que se respete la medida cautelar vigente y se priorice el bienestar de los animales.