Fue detenido por causar disturbios pero también tenía pedido de captura por la fiscalía en violencia de género

Un hombre fue detenido durante la madrugada de este miércoles en el barrio Altos de Nieva, en San Salvador de Jujuy, luego de que personal policial constatara que registraba un pedido de captura con detención vigente por orden judicial por los delitos de desobediencia judicial y estrago en concurso ideal.

El procedimiento se desarrolló alrededor de las 2:30 de la mañana del 28 de enero, en el marco de recorridos preventivos realizados por efectivos del Grupo Dinámico de Prevención del Delito, dependiente de la Policía de la Provincia.

Según la información oficial, los uniformados fueron alertados sobre la presencia de un sujeto que ocasionaba disturbios dentro de un domicilio ubicado sobre calle Pablo Soria, en el sector de Altos de Nieva.

Mientras se dirigían al lugar indicado, el personal tomó conocimiento de que el hombre involucrado contaba con un pedido de detención activo por los delitos de desobediencia judicial y estrago en concurso ideal .

La medida había sido dispuesta por la Fiscalía Especializada en Violencia de Género, Sexual e Intrafamiliar, lo que motivó la intervención inmediata de la unidad policial para dar cumplimiento a la orden judicial.

Ante esta situación, los efectivos ingresaron al barrio con el objetivo de localizar al sujeto y concretar la aprehensión conforme a lo establecido por la Justicia.

Procedimiento en el domicilio

Al arribar al domicilio, el personal policial procedió a la detención del hombre, quien se encontraba en el interior de la vivienda. Según el parte oficial, el sujeto presentaba un aparente estado de ebriedad y ofreció resistencia al accionar policial.

La intervención se realizó con la presencia de un testigo, quien autorizó el ingreso voluntario al inmueble y firmó el acta correspondiente, tal como lo establece el protocolo.

Ante la resistencia del individuo, los efectivos colocaron elementos de sujeción para asegurar el procedimiento y resguardar la integridad de todas las personas presentes.

Una vez reducido, se solicitó colaboración a la Base Operacional, que envió una unidad móvil para efectuar el traslado del demorado.

El hombre fue llevado a la Comisaría Seccional 50°, dependencia que requería su detención y donde quedó a disposición de la Justicia para continuar con las actuaciones correspondientes.

Desde la fuerza policial se indicó que el procedimiento se desarrolló sin registrarse personas lesionadas y bajo los lineamientos establecidos para este tipo de intervenciones.