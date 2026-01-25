Jujuy: amenazó con un rifle de aire comprimido en Bajo La Viña y quedó detenido

Un hombre quedó demorado este domingo tras viralizarse un video en el que se lo veía descender de una camioneta y apuntar con un arma a quienes pasaban en ese momento por la zona de Bajo La Viña, en San Salvador de Jujuy. El episodio ocurrió durante la madrugada y generó preocupación entre vecinos que comenzaron a compartir las imágenes en redes sociales.

En el video se observa a la persona sin remera, parada al lado de una camioneta y empuñar lo que aparentaba ser un arma larga mientras apuntaba en dirección a quienes circulaban por el lugar. La secuencia se volvió rápidamente viral y motivó actuaciones del Ministerio Público de la Acusación y la Brigada de Investigaciones.

Embed - AMENAZABA A VECINOS EN BAJO LA VIÑA CON UN RIFLE DE AIRE COMPRIMIDO Finalmente identificaron al involucrado y secuestraron un arma de aire comprimido. Según detallaron a TodoJujuy, el sujeto fue identificado al igual que la chapa patente del vehículo en el que se movilizaba. A partir de esa información, se activaron intervenciones judiciales.

Desde el Ministerio Público de la Acusación indicaron que el hombre se encuentra demorado y todavía no recae sobre él ninguna imputación. La causa continúa en trámite para determinar responsabilidades.

WhatsApp Video 2026-01-25 at 20.16.52

