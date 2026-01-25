domingo 25 de enero de 2026

25 de enero de 2026 - 20:44
Viral.

Jujuy: amenazó con un rifle de aire comprimido en Bajo La Viña y quedó detenido

Un hombre fue demorado tras viralizarse un video en el que apuntaba con un rifle de aire comprimido en Bajo La Viña de San Salvador de Jujuy.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Hombre apuntando en Bajo La Viña

Un hombre quedó demorado este domingo tras viralizarse un video en el que se lo veía descender de una camioneta y apuntar con un arma a quienes pasaban en ese momento por la zona de Bajo La Viña, en San Salvador de Jujuy. El episodio ocurrió durante la madrugada y generó preocupación entre vecinos que comenzaron a compartir las imágenes en redes sociales.

En el video se observa a la persona sin remera, parada al lado de una camioneta y empuñar lo que aparentaba ser un arma larga mientras apuntaba en dirección a quienes circulaban por el lugar. La secuencia se volvió rápidamente viral y motivó actuaciones del Ministerio Público de la Acusación y la Brigada de Investigaciones.

Embed - AMENAZABA A VECINOS EN BAJO LA VIÑA CON UN RIFLE DE AIRE COMPRIMIDO

Finalmente identificaron al involucrado y secuestraron un arma de aire comprimido. Según detallaron a TodoJujuy, el sujeto fue identificado al igual que la chapa patente del vehículo en el que se movilizaba. A partir de esa información, se activaron intervenciones judiciales.

Desde el Ministerio Público de la Acusación indicaron que el hombre se encuentra demorado y todavía no recae sobre él ninguna imputación. La causa continúa en trámite para determinar responsabilidades.

WhatsApp Video 2026-01-25 at 20.16.52

