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6 de mayo de 2026 - 13:02
Policiales.

Investigan a policías en Córdoba por presunto abuso durante un procedimiento

Una joven denunció que policías la habrían obligado a mostrar fotos íntimas de su celular durante una investigación por robo. Los detalles.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Investigan a policías de Córdoba que habrían obligado a una joven a mostrarles sus fotos íntimas.

Investigan a policías de Córdoba que habrían obligado a una joven a mostrarles sus fotos íntimas.

Una creadora de contenido sexual en la plataforma OnlyFans denunció que policías de Córdoba, puntualmente de San Francisco del Chañar, la habrían obligado a exhibir fotos personales almacenadas en su celular, en el contexto de una investigación por un supuesto robo.

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Qué denunció la mujer

Una mujer que se dedica a la producción de contenido sexual a través de la web OnlyFans denunció que policías de la localidad cordobesa.

El abogado de la denunciante, Ignacio Almada Vargas, declaró a El Doce que la joven habría sido retenida en un espacio cerrado y sometida a un interrogatorio con presiones para que se autoincrimine. Además, sostuvo que los efectivos policiales le exigieron mostrar desde su teléfono personal material de carácter íntimo, el cual no tenía vínculo alguno con la investigación en curso.

“Mi clienta no está ni siquiera imputada”, dijo el abogado y consideró que “hubo un mal desempeño de los deberes de funcionario público de parte de la Policía”. El abogado señaló que los policías realizaron un allanamiento en el domicilio de la joven y solo incautaron dos iPhone en desuso, un vehículo y otros elementos vinculados a la causa por un presunto robo.

En ese sentido, Almada Vargas cuestionó el accionar: “Si se está investigando un robo, no hay por qué vulnerar la intimidad de una persona ni pedirle que exhiba su cuerpo a través de imágenes o videos”. Asimismo, el letrado agregó que, tras lo ocurrido en la dependencia policial, la mujer debió ser internada luego de un intento de suicidio.

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La investigación de la denuncia de la joven

La fiscal de Deán Funes, Analía Cepede, inició una causa paralela vinculada al presunto robo, esta vez a partir de la denuncia presentada por la mujer contra efectivos policiales. Mitre señaló que la denunciante se dedica a la creación de contenido sexual en la plataforma OnlyFans.

En ese marco, la representante del Ministerio Público Judicial habló este miércoles con La Voz En Vivo y brindó precisiones sobre lo ocurrido.

“Nunca tuvo ningún tipo de obligación de hacer entrega, justamente porque hace su derecho de intimidad. Entonces, una apertura de un teléfono de un sospechado solamente se permite a través de un pedido al juez de control o al juez de paz de turno que nos autorice a abrir ese teléfono”, sumó.

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Cepede remarcó que el testimonio de la joven será fundamental para reconstruir con precisión lo ocurrido, desde su llegada a la comisaría, los motivos de esa intervención y la forma en que fue tratada, hasta determinar si hubo o no un abuso en el ejercicio de la función policial frente a una persona que, aunque sospechada, contaba con todas las garantías constitucionales de defensa.

La fiscal agregó que, en caso de comprobarse una conducta delictiva por parte de los efectivos, la figura penal aplicable sería la de “abuso de autoridad”.

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