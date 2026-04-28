Subís, escrachás y pagás: en Jujuy los ataques en redes pueden costar millones

En Jujuy, un escrache en redes sociales ya no queda solo en el plano virtual. La Justicia interviene y aplica sanciones que incluyen multas millonarias, causas penales y hasta la obligación de difundir sentencias. El fenómeno crece en plataformas digitales y genera consecuencias legales concretas.

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¿Qué pasa, quién interviene, cuándo se configura un delito, dónde se aplica la ley y por qué se sanciona? Esas respuestas se apoyan en el marco legal vigente y en fallos recientes. En diálogo con Canal 4, el abogado César Lera explicó que las publicaciones que afectan el honor, la reputación o la intimidad de una persona pueden derivar en procesos judiciales tanto en el fuero penal como en el civil.

El Código Penal argentino contempla dos delitos vinculados a los escraches: injurias y calumnias. La diferencia entre ambos define el tipo de sanción.

El abogado explicó: “La injuria es cuando solamente es algo contra el honor”. En estos casos, se trata de insultos o expresiones que dañan la reputación de una persona.

En cambio, señaló: “La calumnia es cuando te dicen que vos cometiste un delito, cuando no lo cometiste”. Esta acusación falsa agrava la situación y habilita una respuesta penal más fuerte.

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Qué sanciones puede aplicar la Justicia

Las consecuencias legales varían según la gravedad del hecho y el daño causado. En el ámbito penal, los delitos de injurias y calumnias son de acción privada. Esto significa que la persona afectada debe iniciar e impulsar la causa.

El especialista indicó:

“Vos podés hacer una denuncia penal por injurias o calumnias dependiendo qué es lo que te están diciendo”. “Vos podés hacer una denuncia penal por injurias o calumnias dependiendo qué es lo que te están diciendo”.

En este fuero, las sanciones incluyen multas económicas.

Por otro lado, en el ámbito civil, la víctima puede reclamar una indemnización.

“Si vas por la parte civil podés llegar a una condena en la que se paga dinero por afectar el honor” “Si vas por la parte civil podés llegar a una condena en la que se paga dinero por afectar el honor”

Las cifras pueden ser elevadas. La Justicia evalúa el impacto real de la publicación, su alcance y las consecuencias personales o laborales.

redes sociales

Daño al honor y a la intimidad: cómo se mide

Uno de los puntos centrales en estos casos es la prueba del daño. No alcanza con la publicación; se analiza el efecto concreto en la vida de la persona afectada.

El abogado remarcó: “Hay que ver cuál fue el daño real”. Este daño puede incluir problemas laborales, afectación psicológica o deterioro de la imagen pública.

También señaló: “Vos quedás tan expuesto que puede tener un impacto muy grande en la vida”. La viralización amplifica el perjuicio y agrava la situación judicial del responsable.

Escraches en redes y grupos: el alcance de la difusión

Las publicaciones no solo circulan en perfiles personales. También se difunden en grupos masivos, páginas y comunidades digitales que multiplican el alcance.

El especialista explicó: “Con que lo vean ya genera impacto, es como pararse en una plaza y gritarle a alguien”. Esa visibilidad influye en la gravedad del caso.

Además, los escraches en grupos de mensajería también generan responsabilidad legal. “Hay fallos por daños a la intimidad dentro de grupos de WhatsApp”, afirmó.

Perfiles falsos y anonimato: lo que dice la Justicia

Una creencia común es que el uso de perfiles falsos evita consecuencias. Sin embargo, desde lo técnico y legal, esto no ocurre.

El abogado fue claro:

“En redes sociales nada es anónimo”. “En redes sociales nada es anónimo”.

Cada publicación deja un rastro digital que permite identificar a su autor.

En ese sentido, explicó: “Todo lleva a un número de IP y ese número va a coincidir con tu computadora”. Este dato resulta clave en las investigaciones judiciales.

Pruebas y procedimientos: cómo avanzar ante un escrache

La recolección de pruebas es fundamental para iniciar una acción legal. Las publicaciones pueden eliminarse, pero dejan registros.

El especialista recomendó:

“Lo importante es copiar la dirección que está en la barra”. “Lo importante es copiar la dirección que está en la barra”.

Ese enlace contiene un código único que identifica el contenido. También agregó: “Ese número hace que ese post no se pueda borrar del todo”. En situaciones graves, se puede recurrir a un escribano para certificar la existencia de la publicación.

Otras medidas: eliminación de contenido y publicación de sentencias

Además de las sanciones económicas, la Justicia puede ordenar otras medidas. Entre ellas, la eliminación del contenido ofensivo.

El abogado indicó: “Van a eliminar la publicación esa que hiciste”. Esta acción busca frenar la difusión del daño.

Otra medida frecuente es la exposición del fallo. “El juez ordena que esa persona publique en su propio muro la sentencia”, explicó.

Esta decisión apunta a reparar el daño y dar visibilidad a la resolución judicial.