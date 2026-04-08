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8 de abril de 2026 - 18:58
País.

Javier Milei insultó a una periodista en la red social X y quedó expuesto

El presidente Javier Milei llamó "basura humana" a un periodista en un mensaje publicado en redes sociales, tras un debate con su colega en un medio nacional.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
El insulto del presidente Javier Milei ante un periodista.

El insulto del presidente Javier Milei ante un periodista.

El presidente Javier Milei volvió a protagonizar un nuevo enfrentamiento con un periodista luego de publicar un duro mensaje contra Manu Jove de Infobae. El cruce se produjo después de una intervención del periodista durante una entrevista al empresario Rosendo Grobo, en la que sostuvo: “Yo quiero que las empresas sean de argentinos, no quiero que vengan empresarios extranjeros”.

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A partir de esa frase, Milei respondió con un posteo en el que lanzó insultos contra el periodista y cuestionó su postura sobre la participación de empresarios extranjeros en la economía argentina.

Qué dijo Milei sobre Manu Jove

En el mensaje difundido en redes, el Presidente escribió:

“Dime que sos un estúpido sin decir que sos un estúpido. Aquí tenemos un cavernícola defensor del robo de los empresaUrios ladrones. Según esta basura humana está bien pagar el acero 3 veces más caro, los neumáticos 4 veces y la ropa 10 veces. Si no es estúpido es corrupto. CIAO”.

La publicación se dio en el marco de los debates que Milei viene sosteniendo sobre apertura económica, competencia y precios en distintos sectores de la producción. En las últimas semanas, el mandatario también había cuestionado a empresarios por los valores de productos como neumáticos y acero.

JAVIER MILEI INSULTO A UN PERIODISTA

El contexto del cruce

El fragmento que motivó la reacción presidencial surgió durante una conversación televisiva de dos periodistas. Según el registro que circuló en redes, Manu Jove planteó su postura a favor de que las empresas permanezcan en manos de capitales argentinos, y esa intervención fue la que generó la respuesta posterior de Milei.

El episodio volvió a exponer la tensión entre el Presidente y sectores del periodismo, en medio de una serie de publicaciones en las que Milei cuestionó a comunicadores y medios de prensa.

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El periodista le respondió

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