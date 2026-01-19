lunes 19 de enero de 2026

19 de enero de 2026 - 10:12
¡Felicidades!

Dos representantes de Jujuy ganaron el Pre Cosquín y subirán al Atahualpa Yupanqui en 2026

Artistas jujeños se consagraron en el Pre Cosquín y actuarán en el escenario mayor de Cosquín. Todos los detalles.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Representantes de Jujuy estarán en Cosquín.

Representantes de Jujuy estarán en Cosquín.

Tras siete rondas intensas y una final con 154 artistas de todo el país, el certamen definió a los ganadores que protagonizarán la tradicional Noche de Ganadores. Entre ellos, Jujuy logró destacarse con talento local en canto y música instrumental.

Los artistas jujeños actuarán el lunes 19 de enero, fecha confirmada para la presentación de los ganadores del Pre Cosquín 2026 en la plaza Próspero Molina.

Wara Calpanchay, voz jujeña en Cosquín

En la categoría Solista Vocal, Wara Calpanchay obtuvo el primer lugar representando a la sede San Salvador de Jujuy. Su actuación le permitió imponerse en una competencia federal que reunió a intérpretes de distintas regiones del país.

La artista jujeña integrará la grilla oficial del festival y llevará su propuesta vocal al escenario Atahualpa Yupanqui, uno de los espacios más emblemáticos de la música popular argentina.

Wara Calpanchay

Marcos y Batallanos, música jujeña en formato instrumental

En la categoría Conjunto Instrumental, el Dúo Marcos - Batallanos se quedó con el primer puesto tras representar a la sede San Salvador de Jujuy. La propuesta instrumental del dúo logró destacarse en una final exigente y con alto nivel artístico.

El grupo jujeño formará parte de la Noche de Ganadores y mostrará su repertorio en Cosquín 2026, con una actuación que suma diversidad sonora al festival.

Dúo Marcos - Batallanos

El Pre Cosquín y la proyección nacional

El Pre Cosquín funciona como la antesala del Festival Nacional de Folklore y reúne a artistas de todo el país a través de sedes oficiales. Cada edición permite que nuevos talentos accedan al escenario mayor y se proyecten a nivel nacional.

La edición 2026 contó con representantes de distintas provincias y culminó con una final de alto nivel artístico. La elección de los ganadores definió quiénes actuarán en Cosquín y formarán parte de la programación oficial.

¿Cuándo es Cosquín 2026?

El Festival Nacional de Folklore de Cosquín 2026 se realizará del 24 de enero al 1 de febrero de 2026 en la tradicional Plaza Próspero Molina de Cosquín, Córdoba, en su 66ª edición.

  • Inicio: sábado 24 de enero de 2026
  • Finalización: domingo 1 de febrero de 2026
  • Lugar: Plaza Próspero Molina, Cosquín, Córdoba
  • Noches: nueve lunas consecutivas de música y danza folklórica
  • Horario habitual: desde las 22.00 hasta la madrugada

