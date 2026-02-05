Nuevo operativo de donación de globos oculares en Jujuy

Nueva donación de globos oculares en el Hospital Pablo Soria (imagen ilustrativa)

El Ministerio de Salud confirmó un nuevo procedimiento de donación de globos oculares en el Hospital Pablo Soria, que se suma a la red provincial de donación y trasplante de tejidos. La articulación con bancos de ojos y equipos especializados permite devolver la visión y mejorar la autonomía de las personas en lista de espera.

Nuevo procedimiento en el Hospital Pablo Soria En la noche del martes se concretó una nueva donación de globos oculares en el Hospital Pablo Soria de la capital jujeña, reafirmando el trabajo sostenido del sistema público de salud. Cada operativo representa un gesto de solidaridad que se transforma en esperanza para pacientes que aguardan un trasplante.

Cómo se procesa la donación de globos oculares Los globos oculares donados se envían al banco de ojos que corresponde a la región, donde se realizan estudios y evaluaciones para asegurar que el tejido esté en condiciones óptimas para trasplante. Recién después de verificar calidad y seguridad, se coordina la distribución según las necesidades y asignaciones vigentes. Esta dinámica regional garantiza trazabilidad, transparencia y altos estándares sanitarios en cada caso.

Una red solidaria para recuperar la visión La provincia resaltó que estos procedimientos son posibles gracias a la articulación entre equipos de salud, instituciones especializadas y un sistema sanitario preparado. El objetivo es ofrecer nuevas oportunidades a personas que esperan recuperar la visión y, con ello, mejorar su calidad de vida y su autonomía. Jujuy ya suma múltiples operativos de ablación y donación en 2026, consolidando su rol dentro de la red nacional impulsada por la Ley Justina.

donación de órganos en Jujuy Dónde informarse sobre donación en Jujuy Quienes deseen más información sobre donación de órganos y tejidos pueden acudir al Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de Jujuy (CUCAIJUY), en Güemes 1360, San Salvador de Jujuy. La atención es de lunes a viernes de 8 a 14 horas, o telefónicamente al 4221228. Allí se brinda orientación sobre registro de voluntad, procesos de ablación y el impacto de la donación en la vida de los receptores.

