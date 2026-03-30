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30 de marzo de 2026 - 20:07
Policiales.

Barrio Coronel Arias: un niño cayó en un pozo de 6 metros de profundidad y quedó internado

El hecho ocurrió cerca del polideportivo de Coronel Arias y movilizó a vecinos de la zona, bomberos y el SAME. El pequeño tiene 8 años.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Foto Policiales Jujuy.

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Según informó la Policía de Jujuy a TodoJujuy.com, el hecho ocurrió alrededor de las 19.30, en un espacio verde próximo al complejo deportivo.

Cómo fue la caída del niño en Coronel Arias

De acuerdo con los primeros datos, el menor se encontraba andando en bicicleta por el lugar cuando, de manera imprevista, cayó en un pozo vinculado al canal de desagüe que se encuentra en ese sector.

La situación generó una inmediata reacción de las personas que estaban en el lugar, que comenzaron a colaborar mientras llegaban los equipos de emergencia.

Personal de bomberos trabajó en el rescate del niño, mientras que también intervino el SAME para brindarle asistencia médica en el lugar. Después del operativo, el menor fue trasladado al Hospital de Niños para una mejor evaluación.

Qué lesiones sufrió el menor

Según la información difundida, el niño presentaba golpes en una rodilla y en un brazo. Por el momento, esos fueron los datos preliminares dados a conocer tras el rescate.

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