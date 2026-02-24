Jujuy: la historia de un mecánico que heredó el taller de su padre y siguió el camino familiar

En San Salvador de Jujuy, Diego Maidana, mecánico de 62 años, compartió su historia en diálogo con Canal 4. El testimonio expuso cómo el oficio pasó de su padre a sus hijos, qué desafíos enfrentó en sus inicios y por qué la mecánica marcó el rumbo de su vida laboral.

Maidana integra una familia de tres hermanos. Dos varones y una mujer. Su hermana ejerció la docencia y ya se jubiló. Él y su hermano eligieron el taller como espacio de trabajo y aprendizaje.

En la charla con Canal 4, Diego explicó que en su casa el estudio ocupó el primer lugar. La indicación del padre fue clara: terminar la escuela. Uno de los hermanos completó la formación técnica y obtuvo el título de mecánico. Diego inició estudios, pero dejó esa etapa y se volcó de lleno al taller.

El aprendizaje no surgió de manuales ni cursos formales. Se dio en la práctica diaria, con jornadas largas y observación constante. “Tenés que pensar dónde empieza la falla”, fue una de las frases que más recuerda de su padre.

El taller funcionó como escuela. Cada vehículo representó un desafío distinto. El método fue directo: detectar el problema desde el origen y avanzar paso a paso.

taller mecánico

El recuerdo que definió su camino

Durante la entrevista, Maidana relató un episodio que marcó su carrera. Se trató de un vehículo que no arrancaba por falta de combustible en el sistema. El procedimiento exigía purgar el circuito para restablecer el funcionamiento.

La tarea demandó precisión y paciencia. Cuando el motor encendió, Diego entendió que lograba resolver una falla por cuenta propia. Ese momento consolidó su decisión de continuar en el oficio.

Hoy, con 62 años, sostiene que esa experiencia permanece intacta en su memoria. La mecánica no solo representó una salida laboral, sino también una herencia directa de su padre.

La mecánica en Jujuy y el desafío tecnológico

Maidana también se refirió a los cambios en el rubro. Los vehículos actuales incorporan sistemas electrónicos y requieren herramientas de diagnóstico digital. La actualización técnica resulta clave para mantener el servicio.

En Jujuy, numerosos talleres familiares enfrentan este proceso de adaptación. La experiencia adquirida en décadas anteriores convive con la necesidad de capacitación constante.

El caso de Diego refleja una realidad extendida en distintos barrios de la capital y en el interior provincial: oficios que pasan de generación en generación y sostienen economías familiares durante años.

Un legado que sigue en el taller

El taller de los Maidana mantiene actividad diaria. La estructura familiar organiza tareas y distribuye responsabilidades. El oficio se transmite con práctica, disciplina y acompañamiento.

En diálogo con Canal 4, Diego expuso una historia que resume el recorrido de muchos mecánicos jujeños: aprendizaje junto al padre, esfuerzo sostenido y continuidad generacional en un rubro que exige vocación y constancia.