martes 24 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
24 de febrero de 2026 - 10:54
Legado.

Jujuy: la historia de un mecánico que heredó el taller de su padre y siguió el camino familiar

En diálogo con Canal 4, el mecánico jujeño relató cómo aprendió el oficio junto a su padre y sostuvo el taller familiar.

Agustina Medina
Por  Agustina Medina
Jujuy: la historia de un mecánico que heredó el taller de su padre y siguió el camino familiar

Jujuy: la historia de un mecánico que heredó el taller de su padre y siguió el camino familiar

En San Salvador de Jujuy, Diego Maidana, mecánico de 62 años, compartió su historia en diálogo con Canal 4. El testimonio expuso cómo el oficio pasó de su padre a sus hijos, qué desafíos enfrentó en sus inicios y por qué la mecánica marcó el rumbo de su vida laboral.

Lee además
En tiempos donde ahorrar en combustible es fundamental, un mecánico experto reveló un truco casero.
Consejos.

El truco mecánico fácil y simple para reducir gastos en el combustible
Trabajos de emergencia de Agua Potable en Libertador: cuándo y a qué hora
Servicios.

Corte de agua en Alto Comedero por una falla mecánica en una válvula

Maidana integra una familia de tres hermanos. Dos varones y una mujer. Su hermana ejerció la docencia y ya se jubiló. Él y su hermano eligieron el taller como espacio de trabajo y aprendizaje.

Embed - DIEGO MAIDANA TJ

El mandato familiar y los primeros pasos

En la charla con Canal 4, Diego explicó que en su casa el estudio ocupó el primer lugar. La indicación del padre fue clara: terminar la escuela. Uno de los hermanos completó la formación técnica y obtuvo el título de mecánico. Diego inició estudios, pero dejó esa etapa y se volcó de lleno al taller.

El aprendizaje no surgió de manuales ni cursos formales. Se dio en la práctica diaria, con jornadas largas y observación constante. “Tenés que pensar dónde empieza la falla”, fue una de las frases que más recuerda de su padre.

El taller funcionó como escuela. Cada vehículo representó un desafío distinto. El método fue directo: detectar el problema desde el origen y avanzar paso a paso.

taller mecánico

El recuerdo que definió su camino

Durante la entrevista, Maidana relató un episodio que marcó su carrera. Se trató de un vehículo que no arrancaba por falta de combustible en el sistema. El procedimiento exigía purgar el circuito para restablecer el funcionamiento.

La tarea demandó precisión y paciencia. Cuando el motor encendió, Diego entendió que lograba resolver una falla por cuenta propia. Ese momento consolidó su decisión de continuar en el oficio.

Hoy, con 62 años, sostiene que esa experiencia permanece intacta en su memoria. La mecánica no solo representó una salida laboral, sino también una herencia directa de su padre.

La mecánica en Jujuy y el desafío tecnológico

Maidana también se refirió a los cambios en el rubro. Los vehículos actuales incorporan sistemas electrónicos y requieren herramientas de diagnóstico digital. La actualización técnica resulta clave para mantener el servicio.

En Jujuy, numerosos talleres familiares enfrentan este proceso de adaptación. La experiencia adquirida en décadas anteriores convive con la necesidad de capacitación constante.

El caso de Diego refleja una realidad extendida en distintos barrios de la capital y en el interior provincial: oficios que pasan de generación en generación y sostienen economías familiares durante años.

Un legado que sigue en el taller

El taller de los Maidana mantiene actividad diaria. La estructura familiar organiza tareas y distribuye responsabilidades. El oficio se transmite con práctica, disciplina y acompañamiento.

En diálogo con Canal 4, Diego expuso una historia que resume el recorrido de muchos mecánicos jujeños: aprendizaje junto al padre, esfuerzo sostenido y continuidad generacional en un rubro que exige vocación y constancia.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

El truco mecánico fácil y simple para reducir gastos en el combustible

Corte de agua en Alto Comedero por una falla mecánica en una válvula

Se incendió un taller mecánico y evacuaron dos escuelas

El primer desafío de Franco Colapinto en Bahréin, con problemas mecánicos en su Alpine

Se incendió una casa en Monterrico y dejó a una familia sin nada

Lo que se lee ahora
aumenta el transporte de media distancia en jujuy: asi quedan las tarifas desde marzo
Servicios.

Aumenta el transporte de media distancia en Jujuy: así quedan las tarifas desde marzo

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Alerta en Jujuy por los casos de lepra y chikungunya en Salta: consejos y advertencias video
Salud.

Alerta en Jujuy por los casos de lepra y chikungunya en Salta: consejos y advertencias

Pago de cooperadora.
2026.

Pago de cooperadora: las escuelas de Jujuy cobran de 50 mil a 80 mil pesos

Gripe 2026: el Ministerio de Salud adelanta la campaña antigripal por una nueva variante
Prevención.

El Ministerio de Salud adelanta la campaña antigripal por una nueva variante

Serenata a Cafayate (foto archivo).
Se viene.

Canal 4 transmite en vivo la Serenata a Cafayate: tres noches a puro folclore

UPD. video
Clases.

No dejarán entrar a estudiantes alcoholizados durante el UPD en Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel