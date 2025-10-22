Corte de agua en Alto Comedero por una falla mecánica en una válvula

La empresa Agua Potable de Jujuy S.E . , encargada de prestar el servicio en toda la provincia, informó una interrupción en el suministro de agua potable para este miércoles 22 de octubre , debido a una falla mecánica en una válvula del sistema de distribución .

En un comunicado oficial, la empresa explicó que se trata de un trabajo de emergencia que requiere intervención inmediata del personal técnico para garantizar el normal funcionamiento del servicio.

“ Estamos realizando trabajos de emergencia debido a una falla mecánica en una válvula del sector, la cual será reparada de forma inmediata. Agradecemos la comprensión de los vecinos mientras trabajamos para restablecer el servicio a la brevedad posible ”, indicó el parte oficial de Agua Potable.

Los operarios se encuentran trabajando sobre avenida Fuerza Aérea , a la altura de Cabo Varas , en el sector de barrio Calsina .

Durante la intervención, el servicio permanecerá interrumpido entre las 9:00 y las 11:00 horas.

Zonas afectadas del corte de agua

Según informó la empresa, los barrios alcanzados por el corte de suministro son:

Barrio Calsina

Barrio Éxodo Jujeño

Barrio 281 Viviendas

Detalles técnicos del operativo

Motivo: falla mecánica en válvula con disco caído

Tipo de intervención: trabajo de emergencia con reparación inmediata

Fecha: miércoles 22 de octubre

Horario: de 9:00 a 11:00 horas

Sector: Alto Comedero – Av. Fuerza Aérea (altura Cabo Varas)

Desde la empresa pidieron a los usuarios hacer un uso racional del agua durante el corte y prever las necesidades básicas de consumo y limpieza hasta la restitución total del servicio.

“Nuestro equipo trabaja intensamente para normalizar el suministro en el menor tiempo posible”, concluye el comunicado.