Corte de agua en Alto Comedero por una falla mecánica en una válvula

La empresa Agua Potable de Jujuy S.E., encargada de prestar el servicio en toda la provincia, informó una interrupción en el suministro de agua potable para este miércoles 22 de octubre, debido a una falla mecánica en una válvula del sistema de distribución.
En un comunicado oficial, la empresa explicó que se trata de un trabajo de emergencia que requiere intervención inmediata del personal técnico para garantizar el normal funcionamiento del servicio.
“Estamos realizando trabajos de emergencia debido a una falla mecánica en una válvula del sector, la cual será reparada de forma inmediata. Agradecemos la comprensión de los vecinos mientras trabajamos para restablecer el servicio a la brevedad posible ”, indicó el parte oficial de Agua Potable.
Ubicación y horarios de los trabajos
Los operarios se encuentran trabajando sobre avenida Fuerza Aérea, a la altura de Cabo Varas, en el sector de barrio Calsina.
Durante la intervención, el servicio permanecerá interrumpido entre las 9:00 y las 11:00 horas.
Zonas afectadas del corte de agua
Según informó la empresa, los barrios alcanzados por el corte de suministro son:
-
Barrio Calsina
-
Barrio Éxodo Jujeño
-
Barrio 281 Viviendas
Detalles técnicos del operativo
-
Motivo: falla mecánica en válvula con disco caído
-
Tipo de intervención: trabajo de emergencia con reparación inmediata
-
Fecha: miércoles 22 de octubre
-
Horario: de 9:00 a 11:00 horas
-
Sector: Alto Comedero – Av. Fuerza Aérea (altura Cabo Varas)
Desde la empresa pidieron a los usuarios hacer un uso racional del agua durante el corte y prever las necesidades básicas de consumo y limpieza hasta la restitución total del servicio.
“Nuestro equipo trabaja intensamente para normalizar el suministro en el menor tiempo posible”, concluye el comunicado.
