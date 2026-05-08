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8 de mayo de 2026 - 16:55
San Juan

Un rincón de San Juan entre montañas ideal para unas escapadas en mayo

Con la llegada del otoño, el norte se vuelve un escenario perfecto para disfrutar de paisajes en tonos ocres y un clima más templado, ideal para recorrer con calma.

viajes Todo Jujuy
Por  viajes Todo Jujuy
Este destino de San Juan entre las montañas es una escapada perfecta para hacer en mayo.

Este destino de San Juan entre las montañas es una escapada perfecta para hacer en mayo.

Cerca de la ciudad de San Juan, la Quebrada de Zonda se posiciona como una opción cada vez más elegida por quienes buscan unas escapadas que permitan relajarse sin necesidad de alejarse demasiado del área urbana. En mayo, cuando las temperaturas son más suaves y el flujo de visitantes disminuye, el paisaje adopta una atmósfera distinta.

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Situada aproximadamente a 20 kilómetros de la ciudad de San Juan, esta formación geográfica se desarrolla entre la Sierra Chica de Zonda y las Sierras de Marquesado, dando lugar a un entorno característico de la zona precordillerana.

La Quebrada de Zonda se posiciona como una escapada cercana a la ciudad de San Juan para cortar con la rutina.

El paisaje se distingue por sus montañas de aspecto seco, caminos naturales y panorámicas amplias, en las que el silencio adquiere un protagonismo fundamental dentro de la vivencia del lugar.

Cómo son las escapadas ideales para hacer en otoño cerca de San Juan

En la estación otoñal, las condiciones climáticas resultan favorables para disfrutar de actividades al aire libre, ya que se evitan los calores intensos propios del verano, lo que facilita desplazarse con mayor confort por recorridos como el Sendero de los Siete Caminos o adentrarse en áreas con menor afluencia de visitantes.

Asimismo, este destino suele ser elegido para la práctica de disciplinas como escalada, ciclismo de montaña o paseos a caballo, mientras que las corrientes de viento típicas de la región también permiten desarrollar actividades aéreas como el parapente o el ala delta.

Ubicada a unos 20 kilómetros de San Juan, esta quebrada se extiende entre la Sierra Chica de Zonda y las Sierras de Marquesado.

El denominado “viento Zonda” constituye un rasgo distintivo de la identidad de este lugar y tiene la capacidad de alterar el clima en cuestión de pocas horas, por lo que es aconsejable consultar el estado del tiempo con anticipación antes de organizar una visita.

Este fenómeno característico de la zona incide tanto en las temperaturas como en la vivencia de quienes transitan o exploran la quebrada.

El Sendero de los 7 Caminos es un mirador que permite tener vistas panorámicas del Valle de Zonda.

Más allá de las propuestas relacionadas con el entorno natural, la región ofrece diversos lugares de interés que enriquecen la experiencia del visitante.

Los lugares para visitar en este rincón escondido de San Juan

Entre los más reconocidos se encuentran el Autódromo Eduardo Copello, el Jardín de los Poetas y el Camping Municipal de Rivadavia, tres espacios que integran opciones de esparcimiento, expresiones culturales y áreas destinadas al descanso.

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Otra alternativa de visita la ofrecen las Cavas de Zonda, un espacio en el que antiguos túneles han sido reconvertidos para la elaboración de vinos espumosos.

En simultáneo, el Parque Quebrada de Zonda se encuentra en un proceso de renovación, con trabajos orientados a mejorar la infraestructura, sumar prestaciones y actualizar sus senderos, lo que contribuye a consolidarlo como un sitio cada vez más adecuado para escapadas de fin de semana accesibles.

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