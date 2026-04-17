Cacheuta, el pueblo termal de Mendoza que combina montaña y relax.

Mendoza es una de las opciones más elegidas por los fanáticos de la Cordillera , y las experiencias asociadas al relax y bienestar . En ese contexto, Cacheuta es un pueblo que destaca por combinar descanso, entorno natural y propuestas al aire libre . Se pueden elegir entre opciones pensadas tanto para escapadas cortas como para estadías de mayor duración.

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Situada en el corazón de la precordillera andina , la localidad fue desarrollándose en torno a sus termas y al paisaje natural que la envuelve. Con el tiempo, ese crecimiento dio lugar a una infraestructura turística que, sin alterar la esencia del destino, logró adaptarse a una demanda creciente, sobre todo en fines de semana y jornadas festivas.

El mayor punto de interés está en el complejo termal , donde los visitantes pueden disfrutar de piletas con aguas que van aproximadamente de los 28 a los 40 grados . El lugar también ofrece servicios de spa , espacios para relajarse y zonas con parrillas y quinchos , lo que facilita pasar todo el día dentro del mismo predio sin necesidad de trasladarse.

Además de las opciones de descanso, Cacheuta también propone actividades asociadas al turismo de aventura . Entre ellas se encuentran senderos para trekking , recorridos de escalada y tirolesas , que se suman al rafting en el río Mendoza , una de las experiencias más elegidas de la región. El recorrido se complementa con propuestas culinarias basadas en productos locales y vinos de la zona .

Cacheuta se encuentra en el departamento de Luján de Cuyo.

Otro atractivo destacado es la vieja estación de tren, que actualmente funciona como un mirador panorámico desde el cual se puede apreciar el río y el puente colgante, dos elementos característicos que integran la identidad paisajística del destino.

Dónde queda Cacheuta, pueblo de Mendoza

Cacheuta está ubicada en el departamento de Luján de Cuyo, aproximadamente a 40 kilómetros de la ciudad de Mendoza. Su emplazamiento en la zona precordillerana la convierte en un punto de fácil acceso dentro del recorrido turístico provincial, en un paisaje donde conviven las montañas y los cursos de agua.

Gracias a esa proximidad, muchos turistas la seleccionan para visitas de corta duración, aunque también dispone de alternativas de hospedaje para quienes prefieren extender su estadía.

Cacheuta se encuentra en el departamento de Luján de Cuyo, a unos 40 kilómetros de la ciudad de Mendoza.

Cómo llegar a Cacheuta

La vía de ingreso más habitual es la Ruta Provincial 82, un corredor que enlaza la ciudad de Mendoza con el área de montaña. En auto, el recorrido insume cerca de 40 minutos y pasa por zonas como Godoy Cruz y Chacras de Coria.

Cacheuta se consolida como uno de los puntos más elegidos dentro del circuito turístico de Mendoza.

Quienes no disponen de vehículo propio pueden optar por el transporte público o por servicios de traslado que salen desde la capital provincial. En tanto, el viaje desde la Ciudad de Buenos Aires dura aproximadamente 12 horas, recorriendo unos 1.088 kilómetros por la Ruta Nacional 7.