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6 de abril de 2026 - 16:53
País.

La Rioja secreta: un destino del norte para los amantes de las aventuras extremas

Se trata de un paraje remoto invita a recorrer paisajes imponentes en 4x4 acompañado de guía, ideal para quienes buscan naturaleza y adrenalina.

viajes Todo Jujuy
Por  viajes Todo Jujuy
La Rioja y un destino para los amantes de las aventuras extremas.

La Rioja y un destino para los amantes de las aventuras extremas.

En La Rioja existe un paisaje natural que todavía pasa desapercibido para muchos turistas. Se trata de Quebrada del Yeso, un trayecto de terrenos secos, formaciones claras y espíritu aventurero, pensado para quienes quieren alejarse de los recorridos más clásicos del país. Agenda este destino del norte para tus próximas escapadas del 2026.

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Este sitio aislado reúne estructuras geológicas sorprendentes, senderos desparejos y un trasfondo histórico vinculado a antiguas rutas utilizadas para llevar ganado hacia Chile por caminos alternativos. El ingreso, limitado a vehículos 4x4 y con guías autorizados, ayuda a conservar su esencia agreste y su perfil exclusivo.

Un lugar en La Rioja donde se puede disfrutar de la travesía en 4x4.

Quienes llegan a este destino suelen quedar impactados por la diversidad de actividades disponibles. Desde caminatas y recorridos en bicicleta hasta la captura de paisajes o travesías en vehículos todoterreno, el lugar funciona como un verdadero espacio natural pensado para quienes buscan aventura y exploración.

Dónde está ubicada la Quebrada del Yeso

La Quebrada del Yeso se localiza en el sector noroeste de La Rioja, dentro del departamento Vinchina. El ingreso habitual comienza en Jagüé y avanza siguiendo el curso del río Umango, atravesando sitios como El Condado y Villa Castelli. A partir de ese punto, los caminos se tornan más exigentes, aunque también más atractivos desde lo visual.

Dónde queda Quebrada del Yeso.

El itinerario completo abarca aproximadamente 50 kilómetros, y quienes decidan seguir esta misma ruta pueden enlazar con el camino que conduce a la Laguna Brava, otro referente emblemático de la zona. Según los relatos de los habitantes, esta senda funcionaba en el pasado como vía histórica para el traslado de ganado hacia Chile, y actualmente mantiene su importancia tanto por su belleza natural como por su legado cultural.

Escapadas: ¿Qué actividades hay para disfrutar en la Quebrada del Yeso?

Este entorno es ideal para los amantes de la aventura y para quienes buscan contacto directo con la naturaleza. Entre las experiencias más destacadas se encuentran:

  • Aventura en 4x4: este entorno es perfecto para vehículos todo terreno, con subidas empinadas, cruces de cursos de agua y extensos tramos de arena que desafían la habilidad de conducción.
  • Bicicleta de montaña: los senderos sinuosos y el paisaje semiárido representan un reto físico intenso, mientras permiten disfrutar de panoramas únicos e imponentes.
El acceso a la quebrada requiere vehículos 4x4 en buen estado, y es fundamental contar con el acompañamiento de guías autorizados o agencias especializadas.
  • Trekking y caminatas: recorrer la zona a pie brinda la oportunidad de explorar con tranquilidad la variedad de paisajes, apreciar los detalles de las formaciones rocosas y descubrir la riqueza mineral del terreno.
  • Captura de imágenes: los tonos claros del yeso y los contrastes cromáticos del paisaje convierten este lugar en un escenario impresionante para los amantes de la fotografía.
  • Exploración de flora y fauna: la vegetación característica del desierto y la fauna local se muestran entre arbustos y laderas, ofreciendo un espectáculo para quienes valoran los detalles del mundo natural.
El paraíso poco explorado que se encuentra en el norte.

Cómo llegar a Quebrada del Yeso

Para entrar en la Quebrada del Yeso es imprescindible contar con vehículos 4x4 en óptimas condiciones, así como el acompañamiento de guías certificados o agencias especializadas. Intentar recorrerla sin asistencia no es aconsejable, dado que los caminos pueden ser confusos y las condiciones del terreno cambian de manera abrupta.

El transporte público alcanza hasta Vinchina, con paso por Villa Castelli, donde es posible hospedarse y contratar excursiones guiadas. Otra opción es establecer la base en Villa Unión. Quienes viajen en caravana también deben respetar este protocolo, desplazándose siempre con orientación profesional.

La Quebrada del Yeso se destaca por su aislamiento extremo, su impresionante belleza y su encanto hipnótico.

La Quebrada del Yeso se destaca por su aislamiento extremo, su impresionante belleza y su encanto hipnótico. Es un rincón reservado para los viajeros más intrépidos, un espacio que exige respeto, preparación cuidadosa y espíritu de descubrimiento para quienes se animen a recorrerlo.

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