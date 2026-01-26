Argentina, entre los líderes del crecimiento económico del G20 en 2026

Las previsiones sobre el crecimiento económico mundial evidencian diferencias marcadas entre los países más desarrollados y los mercados emergentes . Mientras que las economías avanzadas mostrarían un desempeño moderado en 2026, las naciones en desarrollo —entre ellas Argentina — liderarían las expectativas de expansión , según indica el Fondo Monetario Internacional (FMI) .

El organismo internacional subrayó que el motor del crecimiento se concentrará cada vez más en los mercados emergentes . Dentro de este panorama, Argentina se posiciona como el cuarto país con mayor proyección de crecimiento en 2026 entre los integrantes del G20 .

El G20 , conformado por las economías más grandes y dinámicas del mundo , concentra aproximadamente el 85% del producto global . Analizando las proyecciones de crecimiento de sus miembros, se puede anticipar la evolución de la economía internacional , que el FMI estima con una expansión promedio del 3,1% para 2026 .

El mayor impulso previsto para los mercados emergentes coincide con un contexto de menor presión inflacionaria global y políticas monetarias que empiezan a mostrar signos de flexibilización en varias naciones.

Después de un período extendido de incrementos en las tasas de interés para frenar la inflación, las perspectivas financieras para 2026 muestran un entorno más favorable para la actividad económica, aunque con marcadas diferencias según la región.

Ranking de crecimiento del G20

De acuerdo con estimaciones internacionales sobre la evolución del PBI en 2026, India volvería a encabezar la lista de economías con mayor expansión, consolidándose como uno de los principales motores del crecimiento mundial. Se espera que su Producto Interno Bruto real registre un aumento anual del 6,2%.

Entre los motivos que sostienen este desempeño se encuentran la fuerte demanda interna, las reformas estructurales implementadas por el gobierno y la estabilidad de sus indicadores macroeconómicos.

Siguen en la lista Indonesia (4,9%) y China (4,2%), que continuarían siendo de los mayores aportantes al crecimiento global, consolidando a Asia como uno de los principales motores de la economía mundial en 2026.

Por su parte, Argentina se posiciona en el cuarto puesto del ranking, con un crecimiento estimado del 4%, compartiendo la misma proyección que Arabia Saudita.

Las economías emergentes del G20, entre ellas Argentina, Arabia Saudita y Turquía (3,7%), registrarían una expansión superior al promedio global. Por el contrario, los países desarrollados —como Australia, Estados Unidos, Brasil, Corea del Sur, Canadá, México y las naciones de la Unión Europea— se mantendrían en su mayoría por debajo de la media mundial, con tasas de crecimiento estimadas que varían entre 2,1% y 1,4%.

Crecimiento proyectado para 2027

En su Panorama Económico Mundial (WEO, por sus siglas en inglés), el Fondo Monetario Internacional proyectó que la economía argentina crecerá un 4% en 2026 y 2027.

En 2026 la Argentina será la cuarta economía de mayor crecimiento dentro del G20.

Estas previsiones se ubican por encima del promedio global —calculado en 3,3% para 2026 y 3,2% para 2027— y también superan las expectativas de las principales economías latinoamericanas. En Brasil, el avance del PBI pasaría del 2,5% en 2025 al 1,6% en 2026, para luego recuperar terreno y alcanzar 2,3% en 2027. Por su parte, México registró un crecimiento de 0,6% el año pasado, con una proyección de 1,5% para 2026 y 2,1% para 2027.

El informe del FMI también analiza las expectativas de crecimiento de los 30 países con los mayores PBI del mundo. En ese listado, Argentina aparece en el puesto 11 respecto a la expansión proyectada para 2026, detrás de economías como India (6,4%), Filipinas (5,6%), Indonesia (5,1%), Egipto (4,7%), Arabia Saudita y China (4,5%), así como Nigeria, Kazajistán (4%), Malasia (4,3%) y Turquía (4,2%).