miércoles 21 de enero de 2026

21 de enero de 2026 - 16:56
Política.

Luis Caputo y Kristalina Georgieva se encontraron en Davos antes de la segunda revisión del FMI

El ministro de Economía mantuvo un contacto con la directora del FMI en el Foro Económico Mundial, según confirmaron fuentes oficiales.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Luis Caputo se reunió con Kristalina Georgieva en Davos en la antesala de la nueva revisión del FMI.

Luis Caputo se reunió con Kristalina Georgieva en Davos en la antesala de la nueva revisión del FMI.

 

En el contexto del Foro Económico Mundial que tiene lugar esta semana en Davos, Suiza, el ministro de Economía, Luis Caputo, mantuvo un encuentro con la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, en el marco de los preparativos para la segunda revisión del acuerdo, que se realizará en febrero en Buenos Aires, Argentina.

Fuentes directas señalan que el titular del Palacio de Hacienda ya se reunió con Georgieva durante las primeras jornadas del foro. Este miércoles, el presidente Javier Milei expuso su discurso ante líderes globales.

El ministro de Economía, Luis Caputo, y la titular del FMI, Kristalina Georgieva, mantuvieron un contacto en Davos.

Encuentros y expectativas en Davos

El tiempo es muy corto y estamos tratando de tener un abrazo. Está todo muy bien, se están reconstruyendo las reservas”, declaró Kristalina Georgieva a colegas de Infobae sobre la delegación argentina, tras el discurso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

A comienzos de febrero, el Gobierno deberá afrontar un pago de USD 824 millones por intereses al FMI. Ese mismo mes, una misión del organismo llegará al país para realizar la segunda revisión del acuerdo, lo que genera expectativa sobre si Argentina cumplirá con el pago a tiempo o esperará a completar la rendición de cuentas correspondiente a buena parte de 2025.

Desde el Ministerio de Economía señalaron que aún no hay una fecha concreta para la llegada de la misión del FMI a Argentina, limitándose a confirmar que será durante el próximo mes. Tampoco pudieron precisar si el pago de intereses se efectuará el 1º de febrero o si existirá algún margen para retrasarlo.

La titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, festeja que el Banco Central compre reservas.

Entre los especialistas en economía hay consenso sobre el cumplimiento del vencimiento. “El Gobierno realizará el pago y luego aguardará el desembolso de USD 1.000 millones tras la segunda revisión”, explicó Fausto Spotorno, director de la consultora OJF.

Pago de intereses y cronograma de la misión del FMI

Durante esta segunda revisión, la atención se centrará en el incumplimiento de la meta de reservas internacionales por parte del Banco Central de la República Argentina (BCRA), situación que podría dar lugar a un nuevo waiver (dispensa). Esto ocurre pese a que en la evaluación previa se habían ajustado a la baja los objetivos para facilitar la gestión del equipo económico.

Inicialmente, antes de la primera revisión, el BCRA debía cerrar el cuarto trimestre de 2025 con reservas netas positivas por USD 2.400 millones, pero posteriormente la meta se modificó a USD 2.600 millones negativos.

Pese a estos esfuerzos, el equipo económico no consiguió alcanzar la meta, principalmente por la política cambiaria autoimpuesta de no adquirir reservas hasta llegar al límite inferior de la banda, aunque también influyó, en menor medida, la venta de dólares realizada para contener la cotización antes de las elecciones legislativas.

En las últimas 12 jornadas el Banco Central de la República Argentina (BCRA) compró USD 712 millones.

No obstante, el BCRA llega a esta revisión con un panorama más sólido. Desde el 1° de enero, se inició la “nueva fase” del programa económico, lo que permitió que las bandas se ajusten según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y que la autoridad monetaria, a cargo de Santiago Bausili, vuelva a comprar dólares en función de la demanda de dinero. Hasta el martes 20 de enero, las reservas internacionales alcanzan los USD 44.874 millones, tras compras por USD 716 millones en los últimos doce días hábiles.

Metas de reservas y nueva fase del programa económico

Al concluir la primera revisión, el FMI solicitó al BCRA que adopte un rol más proactivo en la acumulación de reservas, incluyendo adquisiciones de divisas siguiendo un calendario previsible, y recomendó tomar como referencia las estrategias aplicadas por países como Chile, Colombia y México.

Por esta razón, el organismo internacional valoró positivamente la nueva etapa del programa económico y las recientes compras de reservas realizadas por el Banco Central.

Luis Caputo.
Luis Caputo.

Luis Caputo.

Estas acciones están apoyadas en los recientes ajustes del esquema cambiario y monetario incluyendo el programa de compras preanunciadas. Si bien todavía es temprano, el proceso de acumulación empezó este año a un ritmo más rápido de lo previsto, las compras del Banco Central superaron el 5% del piso del volumen diario del mercado de cambios en la mayoría de los días, así que el proceso de compras ha empezado a un paso acelerado, lo cual es bienvenido”, señaló la portavoz, Julie Kozack.

Banco Central
Banco Central de la República Argentina.

Banco Central de la República Argentina.

Para este año, luego de concluir la primera revisión, se establecieron nuevos objetivos para las reservas internacionales netas del BCRA: al cierre del primer trimestre de 2026, deben ubicarse en USD -3.100 millones (antes la meta era USD 900 millones positivos); al final del segundo trimestre, el objetivo pasó a USD 1.600 millones (antes USD 5.100 millones); y para diciembre, se fijó un nivel de USD 8.400 millones (frente a los USD 10.400 millones anteriores).

