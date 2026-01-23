Confianza internacional: Los bonos argentinos suben y el riesgo país baja a los 543 puntos

Un mejor desempeño de los bonos argentinos en los mercados internacionales hizo descender el riesgo país al nivel más bajo obtenido en más de siete años.

Los bonos argentinos en dólares continúan mostrando un desempeño positivo en los mercados internacionales y acumulan varias ruedas consecutivas en alza. Esta tendencia impulsó una fuerte baja del riesgo país , que descendió hasta los 543 puntos básicos , un registro que no se observaba desde mediados de 2018.

La caída del indicador refleja una mejor percepción de los inversores sobre la deuda argentina y se traduce en un menor costo de financiamiento para el país, tanto para el sector público como para empresas y provincias que buscan acceder al crédito externo.

En el ámbito oficial destacan una serie de variables que refuerzan este escenario financiero. Entre ellas, el nivel actual del riesgo país, un tipo de cambio oficial que se mantiene en valores mínimos de los últimos meses y una racha de compras de divisas por parte del Banco Central , que permitió fortalecer las reservas.

Con estos indicadores, en el equipo económico analizan como próximo paso una eventual reducción de las tasas de interés , con el objetivo de reactivar el crédito, estimular el consumo y favorecer nuevas inversiones productivas.

El indicador de riesgo país —elaborado por JP Morgan— mostró una mejora sostenida en los últimos días, acompañando la suba de los bonos globales argentinos, que volvieron a captar interés en el mercado internacional.

Comportamiento del contexto internacional y el mercado local

La baja del riesgo país se da en un escenario externo algo más estable, con señales de distensión en el frente internacional, y en paralelo a la estrategia local de acumulación de reservas del Banco Central. La combinación de estos factores impulsó una recuperación en los precios de los títulos públicos y consolidó la tendencia descendente del indicador.

Analistas señalan que, si bien el dato es positivo, su sostenibilidad dependerá de la evolución macroeconómica y de las próximas decisiones de política económica.

La agenda presidencial tras Davos

Luego de su participación en el Foro Económico Mundial de Davos, el presidente Javier Milei regresó al país en las primeras horas del viernes. Si bien no tiene actividades oficiales inmediatas, desde su entorno confirmaron que retomará las recorridas por distintas provincias.

El próximo destino será Mar del Plata, donde participará de actividades políticas los días 26 y 27 de enero, incluyendo el denominado “Tour de la Gratitud” y un encuentro conocido como La Derecha Fest, enfocado en el debate cultural y político.

Más adelante, la agenda presidencial podría extenderse a Mendoza, la región de Cuyo y el norte argentino, donde no se descarta una visita a nuestra provincia, Jujuy, en el marco de una estrategia de consolidación territorial y contacto directo con la militancia.