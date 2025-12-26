Confirmaron los feriados 2026: cuáles son los días no laborables

Feriados 2026

A pocos días de celebrarse el Año Nuevo, el Gobierno Nacional decidió oficializar los feriados del calendario 2026. La medida fue publicada esta madrugada en la Resolución 164/2025 en el Boletín Oficial.

Los tres días no laborables que se suman al calendario de feriados 2026 En ese marco, se estableció que el lunes 23 de marzo, el viernes 10 de julio y el lunes 7 de diciembre sean agregados como días no laborables adicionales. De acuerdo con la justificación brindada por las autoridades, la decisión apunta a fomentar el turismo interno y facilitar la planificación de actividades comerciales y familiares en todo el país. Así, las nuevas fechas fueron seleccionadas para generar fines de semana extralargos, puesto que dan lugar descansos de cuatro días consecutivos.

Calendario Calendario de feriados 2026 En el caso del lunes 23 de marzo, este permitirá un descanso extendido en torno al feriado del 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

Mientras que el viernes 10 de julio se sumará al feriado del jueves 9 de julio, Día de la Independencia, el lunes 7 de diciembre terminará de conformar el último fin de semana XL del año, al preceder al Día de la Inmaculada Concepción de María, que se conmemora el 8 de diciembre y que, por ley, es inamovible.

Así quedará conformado el calendario de feriados 2026 Enero Jueves 1: Año Nuevo (feriado inamovible). Febrero Lunes 16 y martes 17: Carnaval (feriados inamovibles). Marzo Lunes 23: día no laborable con fines turísticos.

día no laborable con fines turísticos. Martes 24: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (feriado inamovible). Abril Jueves 2: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado inamovible) y, al mismo tiempo, coincidirá con el Jueves Santo (día no laborable).

Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado inamovible) y, al mismo tiempo, coincidirá con el Jueves Santo (día no laborable). Viernes 3: Viernes Santo (feriado inamovible). El calendario de feriados 2025 incluye el 8 de diciembre y el 25 de diciembre como próximas fechas destacadas. Mayo Viernes 1: Día del Trabajador (feriado inamovible).

Día del Trabajador (feriado inamovible). Lunes 25: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible). Junio Lunes 15: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (en realidad, la fecha se conmemora el 17, pero se trata de un feriado trasladable).

Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (en realidad, la fecha se conmemora el 17, pero se trata de un feriado trasladable). Sábado 20: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano (feriado inamovible). Julio Jueves 9: Día de la Independencia (feriado inamovible).

Día de la Independencia (feriado inamovible). Viernes 10: día no laborable con fines turísticos. Agosto Lunes 17: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (es considerado como un feriado trasladable, pero no se modificaría la fecha este año). Octubre Lunes 12: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable, que este año permanecería sin modificaciones como el 17 de agosto). Noviembre Lunes 23: Día de la Soberanía Nacional (la fecha original sería el viernes 20 de noviembre, pero las autoridades confirmaron el traspaso para que haya un fin de semana largo). Diciembre Lunes 7: día no laborable con fines turísticos.

día no laborable con fines turísticos. Martes 8: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible).

Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible). Viernes 25: Navidad (feriado inamovible).

