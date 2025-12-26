Salta: confirmaron cuándo se paga el bono de fin de año a los estatales

El Gobierno de la provincia de Salta confirmó el pago de un bono extraordinario destinado a los trabajadores de la administración pública . La medida quedó establecida tras la firma de un acuerdo con los gremios estatales y forma parte del esquema salarial previsto para el cierre del año y el inicio de 2026.

El beneficio consiste en una asignación no remunerativa y no bonificable de $200.000, que se abonará el próximo 16 de enero. El monto representa una mejora respecto de la propuesta inicial y duplica el valor otorgado en enero del año anterior.

Según lo informado oficialmente, el esquema salarial contempla una serie de pagos escalonados entre diciembre y enero. El objetivo es garantizar ingresos periódicos a los trabajadores del Estado durante el período de fin de año.

30 y 31 de diciembre: adelanto del sueldo de diciembre, con un incremento del 5 por ciento.

16 de enero: pago del bono extraordinario de $200.000.

30 y 31 de enero: adelanto del sueldo correspondiente a enero.

Desde el Gobierno provincial indicaron que esta modalidad busca sostener el poder adquisitivo de los empleados públicos y ordenar el flujo de pagos durante el verano.

Apertura de paritarias en febrero

El acuerdo también contempla la apertura de la mesa de negociación salarial 2026 durante la primera quincena de febrero. En ese ámbito se analizará la evolución de los ingresos y se evaluará la posibilidad de aplicar incrementos porcentuales con retroactividad a enero.

La instancia paritaria permitirá discutir la actualización salarial para el nuevo período, en función de la situación económica y del impacto inflacionario registrado en los primeros meses del año.

Desde el Ejecutivo provincial señalaron que el esquema acordado mantiene la política de pagos cada quince días durante el verano, con el objetivo de brindar previsibilidad a los trabajadores estatales. El bono extraordinario se suma a esta planificación como un refuerzo de ingresos en el inicio del año.