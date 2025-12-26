viernes 26 de diciembre de 2025

26 de diciembre de 2025 - 11:05
Gobierno.

Salta: confirmaron cuándo se paga el bono de fin de año a los estatales

Salta acordó con los gremios un pago extraordinario de $200.000 y definió el cronograma salarial para el cierre del año y el inicio de 2026.

Ramiro Menacho
Casa de Gobierno de Salta.

El beneficio consiste en una asignación no remunerativa y no bonificable de $200.000, que se abonará el próximo 16 de enero. El monto representa una mejora respecto de la propuesta inicial y duplica el valor otorgado en enero del año anterior.

Cronograma de pagos definido por el Ejecutivo

Según lo informado oficialmente, el esquema salarial contempla una serie de pagos escalonados entre diciembre y enero. El objetivo es garantizar ingresos periódicos a los trabajadores del Estado durante el período de fin de año.

El cronograma quedó establecido de la siguiente manera:

  • 30 y 31 de diciembre: adelanto del sueldo de diciembre, con un incremento del 5 por ciento.
  • 16 de enero: pago del bono extraordinario de $200.000.
  • 30 y 31 de enero: adelanto del sueldo correspondiente a enero.

Desde el Gobierno provincial indicaron que esta modalidad busca sostener el poder adquisitivo de los empleados públicos y ordenar el flujo de pagos durante el verano.

Apertura de paritarias en febrero

El acuerdo también contempla la apertura de la mesa de negociación salarial 2026 durante la primera quincena de febrero. En ese ámbito se analizará la evolución de los ingresos y se evaluará la posibilidad de aplicar incrementos porcentuales con retroactividad a enero.

La instancia paritaria permitirá discutir la actualización salarial para el nuevo período, en función de la situación económica y del impacto inflacionario registrado en los primeros meses del año.

Desde el Ejecutivo provincial señalaron que el esquema acordado mantiene la política de pagos cada quince días durante el verano, con el objetivo de brindar previsibilidad a los trabajadores estatales. El bono extraordinario se suma a esta planificación como un refuerzo de ingresos en el inicio del año.

