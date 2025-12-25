Bono de fin de año en Jujuy: fechas de pago y montos según el salario

El esquema de pagos previsto para el cierre de 2025 y el inicio de 2026 ya se encuentra definido para los trabajadores de la Administración Pública de Jujuy.
El cronograma oficial establece cuándo se pagará el bono de fin de año para estatales y cómo se abonarán los haberes de diciembre.
El esquema de pagos previsto para el cierre de 2025 y el inicio de 2026 ya se encuentra definido para los trabajadores de la Administración Pública de Jujuy.
El cronograma contempla el pago del bono de fin de año en dos tramos, las fechas establecidas para el salario de diciembre y las actualizaciones salariales que impactan en los haberes.
El bono extraordinario para los empleados estatales se abonará en dos cuotas, con fechas ya establecidas:
27 de diciembre de 2025
15 de enero de 2026
Los montos varían según el nivel salarial:
$300.000 para trabajadores con salarios inferiores a $1.400.000
$200.000 para quienes superen ese monto
El beneficio alcanza a los distintos escalafones de la Administración Pública provincial.
El salario correspondiente a diciembre se abonará entre el 2 y el 5 de enero de 2026, de acuerdo con el cronograma que establezca cada organismo.
Este esquema permite distribuir los ingresos entre el cierre del año y el comienzo del próximo, según lo previsto en el calendario oficial.
