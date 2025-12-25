jueves 25 de diciembre de 2025

25 de diciembre de 2025 - 17:22
Planificación.

Feriados 2026: el calendario completo con todas las fechas y descansos largos

El calendario 2026 ya tiene definidos sus feriados nacionales, incluidos los días inamovibles, los trasladables y los fines de semana largos para planificar descansos con anticipación.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Calendario de feriados 2026

Calendario de feriados 2026

Con el inicio del nuevo año cada vez más cerca, el calendario de feriados vuelve a ser una referencia clave.

El esquema oficial contempla feriados fijos, otros que pueden trasladarse y jornadas pensadas para impulsar el turismo interno.

A continuación, el detalle completo de los feriados nacionales previstos para 2026.

Feriados inamovibles 2026

Estos feriados se celebran en la fecha exacta del calendario y no se trasladan:

  • Jueves 1 de enero: Año Nuevo

  • Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval

  • Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

  • Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

  • Viernes 3 de abril: Viernes Santo

  • Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

  • Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

  • Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano

  • Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

  • Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María

  • Viernes 25 de diciembre: Navidad

Calendario.
Calendario de feriados 2026

Calendario de feriados 2026

Feriados trasladables y fines de semana largos

El calendario 2026 también incluye feriados que pueden trasladarse según lo establece la Ley N°27.399, con el objetivo de favorecer descansos extendidos:

  • 17 de junio, por el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes
  • 17 de agosto, por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín
  • 20 de noviembre, por el Día de la Soberanía Nacional

Además, el Gobierno nacional debe confirmar oficialmente los feriados con fines turísticos, conocidos como “puentes”, que permitirán generar fines de semana largos adicionales a lo largo del año.

