Feriados 2026: el calendario completo con todas las fechas y descansos largos

Calendario de feriados 2026

Con el inicio del nuevo año cada vez más cerca, el calendario de feriados vuelve a ser una referencia clave.

El esquema oficial contempla feriados fijos, otros que pueden trasladarse y jornadas pensadas para impulsar el turismo interno.

A continuación, el detalle completo de los feriados nacionales previstos para 2026.

Feriados inamovibles 2026 Estos feriados se celebran en la fecha exacta del calendario y no se trasladan:

Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad Calendario. Calendario de feriados 2026 Feriados trasladables y fines de semana largos El calendario 2026 también incluye feriados que pueden trasladarse según lo establece la Ley N°27.399, con el objetivo de favorecer descansos extendidos: 17 de junio, por el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes

17 de agosto, por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín

20 de noviembre, por el Día de la Soberanía Nacional Además, el Gobierno nacional debe confirmar oficialmente los feriados con fines turísticos, conocidos como “puentes”, que permitirán generar fines de semana largos adicionales a lo largo del año.

