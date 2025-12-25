Feriados 2026: el calendario completo con todas las fechas y descansos largos

Con el inicio del nuevo año cada vez más cerca, el calendario de feriados vuelve a ser una referencia clave.
El calendario 2026 ya tiene definidos sus feriados nacionales, incluidos los días inamovibles, los trasladables y los fines de semana largos para planificar descansos con anticipación.
Con el inicio del nuevo año cada vez más cerca, el calendario de feriados vuelve a ser una referencia clave.
El esquema oficial contempla feriados fijos, otros que pueden trasladarse y jornadas pensadas para impulsar el turismo interno.
A continuación, el detalle completo de los feriados nacionales previstos para 2026.
Estos feriados se celebran en la fecha exacta del calendario y no se trasladan:
Jueves 1 de enero: Año Nuevo
Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval
Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
Viernes 3 de abril: Viernes Santo
Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador
Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano
Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María
Viernes 25 de diciembre: Navidad
El calendario 2026 también incluye feriados que pueden trasladarse según lo establece la Ley N°27.399, con el objetivo de favorecer descansos extendidos:
Además, el Gobierno nacional debe confirmar oficialmente los feriados con fines turísticos, conocidos como “puentes”, que permitirán generar fines de semana largos adicionales a lo largo del año.
