Cerraron el paso de chalanas en Aguas Blancas por la crecida del río Bermejo

Cerraron el paso de chalanas en Aguas Blancas.

La actividad en el puerto de chalanas de Aguas Blancas continúa interrumpida debido a la crecida del río Bermejo, que actualmente presenta un caudal elevado y condiciones que impiden la navegación segura. La medida rige de manera preventiva y se mantendrá hasta que el nivel del río descienda y permita restablecer el cruce fluvial.

Desde el sector boliviano, autoridades del puerto de Bermejo izaron la bandera roja, señal que indica la suspensión total del servicio. Esta advertencia impide el paso tanto de personas como de mercaderías, y se mantiene vigente hasta nuevo aviso, en función de la evolución hidrológica del río.

El Puente Internacional, único paso habilitado Ante el cierre del paso por chalanas, el único cruce internacional disponible entre Argentina y Bolivia es el Puente Internacional, que continúa operando con normalidad durante las 24 horas. Por este punto se canaliza el tránsito de peatones, vehículos particulares y transporte de cargas.

Las autoridades recomendaron a quienes deban cruzar la frontera que utilicen exclusivamente esta vía y respeten las indicaciones del personal apostado en la zona. También se solicita prever demoras, especialmente en horarios de mayor circulación.

Embed Actividad comercial y controles en la zona A pesar de la interrupción del cruce fluvial, la actividad comercial en Aguas Blancas se desarrolla con normalidad. Comercios, ferias y servicios continúan atendiendo al público sin restricciones, aunque con menor movimiento vinculado al paso fronterizo informal. En cuanto a la circulación vehicular, la ruta nacional 50 se encuentra habilitada, aunque se recomienda transitar con precaución en el tramo que une Aguas Blancas con la ciudad de Orán. En ese sector se reforzaron los controles a cargo de Gendarmería Nacional, Policía Federal y Policía Vial, con el objetivo de ordenar el tránsito y garantizar la seguridad vial.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.