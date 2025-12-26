viernes 26 de diciembre de 2025

26 de diciembre de 2025 - 09:28
Frontera.

Cerraron el paso de chalanas en Aguas Blancas por la crecida del río Bermejo

El cruce fluvial permanece suspendido por razones de seguridad. El único paso habilitado es el Puente Internacional, con funcionamiento normal.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Desde el sector boliviano, autoridades del puerto de Bermejo izaron la bandera roja, señal que indica la suspensión total del servicio. Esta advertencia impide el paso tanto de personas como de mercaderías, y se mantiene vigente hasta nuevo aviso, en función de la evolución hidrológica del río.

Las autoridades recomendaron a quienes deban cruzar la frontera que utilicen exclusivamente esta vía y respeten las indicaciones del personal apostado en la zona. También se solicita prever demoras, especialmente en horarios de mayor circulación.

Actividad comercial y controles en la zona

A pesar de la interrupción del cruce fluvial, la actividad comercial en Aguas Blancas se desarrolla con normalidad. Comercios, ferias y servicios continúan atendiendo al público sin restricciones, aunque con menor movimiento vinculado al paso fronterizo informal.

En cuanto a la circulación vehicular, la ruta nacional 50 se encuentra habilitada, aunque se recomienda transitar con precaución en el tramo que une Aguas Blancas con la ciudad de Orán. En ese sector se reforzaron los controles a cargo de Gendarmería Nacional, Policía Federal y Policía Vial, con el objetivo de ordenar el tránsito y garantizar la seguridad vial.

