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17 de marzo de 2026 - 19:32
País.

Se levantó el paro en los aeropuertos: el Gobierno dictó la conciliación obligatoria

La medida frena la protesta que iba a comenzar este miércoles 18 de marzo y evita, por ahora, demoras y cancelaciones en los vuelos.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Conciliación obligatoria: se levanta el paro de los aeropuertos.

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El Gobierno nacional dictó la conciliación obligatoria y quedó sin efecto el paro en los aeropuertos que estaba previsto para comenzar este miércoles 18 de marzo. La decisión fue confirmada oficialmente por el Ministerio de Capital Humano y alcanza al conflicto entre la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

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Conciliación obligatoria por 15 días

Según se informó, la conciliación obligatoria regirá por 15 días desde las 9 de la mañana del 18 de marzo. Durante ese período, el gremio deberá dejar sin efecto cualquier medida de fuerza y los trabajadores tendrán que prestar servicios de manera normal y habitual.

Desde Capital Humano señalaron que el objetivo es “buscar una solución al conflicto y garantizar la normal prestación de los servicios”. Además, indicaron que la ANAC deberá abstenerse de tomar represalias y garantizar el normal funcionamiento de las tareas mientras dure la instancia de negociación.

Qué reclamaba el gremio

La protesta era impulsada por ATE y amenazaba con generar demoras y cancelaciones en vuelos en distintos aeropuertos del país. El reclamo sindical, según la información oficial publicada este martes 17 de marzo, apunta al pago de aumentos salariales pendientes y a la apertura de paritarias.

Con la conciliación obligatoria en marcha, las partes deberán retrotraer la situación al estado previo al inicio del conflicto, mientras continúan las negociaciones para intentar destrabar el reclamo.

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