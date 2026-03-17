Se levantó el paro en los aeropuertos: el Gobierno dictó la conciliación obligatoria

Conciliación obligatoria: se levanta el paro de los aeropuertos.

El Ministerio de Capital Humano confirmó la conciliación obligatoria en el conflicto entre ATE y la ANAC por 15 días, a partir de las 9 del 18 de marzo. El gremio reclamaba aumentos salariales pendientes y la apertura de paritarias.

El Gobierno nacional dictó la conciliación obligatoria y quedó sin efecto el paro en los aeropuertos que estaba previsto para comenzar este miércoles 18 de marzo. La decisión fue confirmada oficialmente por el Ministerio de Capital Humano y alcanza al conflicto entre la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MinCapHum_Ar/status/2034026702603469302&partner=&hide_thread=false Comunicado oficial.@JMilei pic.twitter.com/pEVvjkWQ0j — Ministerio de Capital Humano (@MinCapHum_Ar) March 17, 2026 Conciliación obligatoria por 15 días Según se informó, la conciliación obligatoria regirá por 15 días desde las 9 de la mañana del 18 de marzo. Durante ese período, el gremio deberá dejar sin efecto cualquier medida de fuerza y los trabajadores tendrán que prestar servicios de manera normal y habitual.

Desde Capital Humano señalaron que el objetivo es “buscar una solución al conflicto y garantizar la normal prestación de los servicios”. Además, indicaron que la ANAC deberá abstenerse de tomar represalias y garantizar el normal funcionamiento de las tareas mientras dure la instancia de negociación.

Qué reclamaba el gremio La protesta era impulsada por ATE y amenazaba con generar demoras y cancelaciones en vuelos en distintos aeropuertos del país. El reclamo sindical, según la información oficial publicada este martes 17 de marzo, apunta al pago de aumentos salariales pendientes y a la apertura de paritarias. Con la conciliación obligatoria en marcha, las partes deberán retrotraer la situación al estado previo al inicio del conflicto, mientras continúan las negociaciones para intentar destrabar el reclamo.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.