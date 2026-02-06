Aeropuertos funcionarán con normalidad el lunes porque ATE levantó el paro

El próximo lunes 9 de febrero estaba anunciado un paro general de ATE-ANAC (Asociación Trabajadores del Estado - Administración Nacional de Aviación Civil) que afectarían los vuelos en los aeropuertos. Sin embargo, ni bien se confirmó, el Gobierno le comunicó a los gremios que se sentará a dialogar. Es por esto que se suspendió la medida de fuerza.

Embed - ATE suspendió el paro en aeropuertos previsto para el lunes 9 de febrero La medida de fuerza había sido confirmada este viernes tras una asamblea desarrollada en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Sin embargo, quedó suspendida este mediodía tras la convocatoria oficial al diálogo.

Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE nacional, desde su cuenta de X anunció el levantamiento del paro: "Como muestra de buena voluntad, hemos decidido dejar en suspenso la medida de fuerza de 24 horas prevista para este lunes y confiar en que este ámbito de diálogo sea una instancia que permita resolver el conflicto. Luego de los resultados de ese encuentro, evaluaremos cuáles son las acciones a seguir".

Captura de pantalla 2026-02-06 194040 El detrás de la amenaza de paro de ATE-ANAC Este paro iba a afectar a la parte terrestre. Lo que negocian tiene que ver con que a la anterior gestión que representaba al gremio, el Gobierno le había dicho que le iba a dar un aumento en el área comercial que bajo el concepto de refrigerios. Pero, al cambiar las autoridades, les imprimieron el recibo de sueldo con el aumento, pero sin hacer efectivo el pago.

