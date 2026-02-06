El Gobierno de Venezuela asegura que liberará a todos los presos políticos

Vigilia en Caracas por la liberación de presos políticos, el 20 de enero

Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento de Venezuela aseguró que en un plazo máximo de una semana serán liberados los presos políticos del país. El anuncio lo hizo durante una visita a un centro de detención, en medio del debate del proyecto de ley de amnistía que impulsa el chavismo

Se cierra. Cómo es El Helicoide: el símbolo de torturas en Venezuela

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, declaró este viernes que si la ley de amnistía sigue su curso, entre el martes y el viernes de la próxima semana todos los presos políticos del país estarán en libertad.

Las declaraciones se dieron durante una visita al centro de detención Zona 7 de la Policía Nacional Bolivariana en Caracas, donde familiares de detenidos mantienen una vigilia desde hace semanas.

La amnistía forma parte de un proyecto impulsado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez que busca perdonar y excarcelar a quienes han sido detenidos por razones políticas desde 1999.

gettyimages-2256778822

¿Qué incluye el proyecto y qué falta para que entre en vigor?

El proyecto de ley fue aprobado en su primer debate legislativo en la Asamblea Nacional, dominada por el oficialismo chavista, aunque todavía debe pasar un segundo debate antes de convertirse en ley.

Según Rodríguez, la iniciativa no solo contempla liberar presos, sino también reparar a las víctimas de causas políticas y extender beneficios más amplios si se sanciona la ley.

El texto cubre detenciones por delitos políticos desde 1999, abarcando casi tres décadas de gobiernos chavistas, y excluye a quienes hayan cometido violaciones graves de derechos humanos o crímenes graves.

Liberaciones parciales ya en marcha y discrepancias en cifras

Desde principios de enero, tras la captura del expresidente Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses, el gobierno venezolano inició un proceso de lanzamientos de excarcelaciones parciales de personas detenidas por motivos políticos.

Organizaciones civiles han señalado diferencias entre las cifras oficiales y las verificadas por grupos como Foro Penal, lo que mantiene a familiares en alerta y expectantes por más liberaciones.

Mientras tanto, grupos de derechos humanos como Provea han pedido que la liberación se concrete de manera clara y sin dilaciones, ya que aún centenares de personas seguirían detenidas por razones políticas.

delcy-rodriguez-prometio-una-amnistia-general-en-venezuela-y-el-cierre-del-helicoide-foto-efe-5END7GPKBVFKXKEMIZMUFXGPZQ

¿Qué pasa después de la aprobación de la ley?

Si la Asamblea Nacional sanciona plenamente la ley de amnistía tras su segundo debate, se espera que las excarcelaciones se aceleren y que la mayoría de quienes están detenidos por causas políticas puedan recuperar su libertad.

La iniciativa forma parte de un contexto político delicado en Venezuela, con demandas internas e internacionales para resolver la situación de los presos políticos y avanzar hacia la reconciliación en el país.