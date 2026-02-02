Gustavo Rivara, argentino preso en Venezuela, recuperó su libertad

Liberaron a uno de los detenidos en Venezuela.

La Cancillería argentina informó este lunes 2 de febrero de 2026 la liberación de Gustavo Gabriel Rivara, quien estuvo detenido de manera arbitraria en Venezuela. Rivara, de 52 años, se presentó en la Embajada argentina en Colombia, donde se le brindó asistencia inmediata y se emitió su documentación personal.

El Gobierno, a través del Canciller Pablo Quirno en su cuenta de X publicó lo siguiente:

"EL CIUDADANO ARGENTINO GUSTAVO GABRIEL RIVARA SE ENCUENTRA EN LIBERTAD TRAS SU DETENCIÓN ARBITRARIA EN VENEZUELA La República Argentina confirma que Gustavo Gabriel Rivara, ciudadano argentino que se encontraba detenido de manera arbitraria, ha sido liberado."

Las autoridades… — Pablo Quirno (@pabloquirno) February 2, 2026 Contexto de la detención Rivara fue arrestado el 1 de enero de 2025 y recluido en El Helicoide, conocido centro de detención en Caracas denunciado por violaciones a los derechos humanos. Foro Penal, a través de su vicepresidente Gonzalo Himiob, confirmó la liberación. Anteriormente, se le identificó como el quinto argentino detenido por causas políticas en el régimen venezolano.

