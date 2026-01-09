Estados Unidos canceló un segundo ataque contra Venezuela tras la liberación de presos políticos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó la cancelación de un segundo ataque militar contra Venezuela luego de la liberación de un número significativo de presos políticos por parte del gobierno venezolano. El anuncio se conoció en Washington, en un contexto marcado por la reciente captura de Nicolás Maduro en Caracas y por negociaciones vinculadas al sector energético.

Trump sostuvo que la decisión se basó en lo que definió como un “ gesto muy importante e inteligente ” del gobierno venezolano en la búsqueda de la paz. Según explicó, la liberación de presos políticos modificó el escenario previsto y volvió innecesaria la ejecución de una segunda ofensiva que ya contaba con planificación previa.

El mandatario norteamericano remarcó que, pese a la cancelación del ataque, todos los barcos de Estados Unidos continúan en sus posiciones como parte de una estrategia de resguardo. En su mensaje, también destacó un esquema de cooperación bilateral para la reconstrucción de la infraestructura de petróleo y gas en Venezuela.

Trump describió esas obras como “mucho mayores, mejores y más modernas” y afirmó que grandes compañías del sector energético prevén inversiones por al menos 100 mil millones de dólares en territorio venezolano. Además, anticipó una reunión en la Casa Blanca con representantes de esas empresas.

image

Liberaciones anunciadas desde Caracas

Desde Venezuela, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, confirmó la decisión oficial de avanzar con excarcelaciones. En un discurso público, indicó que el gobierno bolivariano resolvió la liberación de personas venezolanas y extranjeras que permanecían detenidas por razones políticas.

“Estos procesos de excarcelación ocurren desde este mismo momento”, expresó Rodríguez, al tiempo que presentó la medida como un aporte institucional para sostener la paz y la estabilidad interna. El dirigente agregó que la decisión involucró a distintas áreas del Estado.

La medida se conoció pocos días después de la operación estadounidense en Caracas que derivó en la captura de Nicolás Maduro, quien enfrenta cargos por narcoterrorismo ante la justicia norteamericana.

Reclamos de organismos de derechos humanos

La organización Foro Penal informó que registra al menos 863 personas encarceladas o perseguidas por motivos políticos en Venezuela. Su director, Alfredo Romero, reclamó una amnistía general que permita la liberación de todos los detenidos en ese contexto.

Romero sostuvo que una medida de ese tipo podría contribuir a la unificación social, aunque aclaró que no implica impunidad frente a delitos de lesa humanidad. El planteo se difundió a través de su cuenta oficial en la red social X.

En la misma línea, la Plataforma Unitaria Democrática, principal coalición opositora, exigió la liberación total de los presos políticos. En un comunicado, el espacio también pidió el cese de la represión y el desarme de grupos irregulares que, según denunció, afectan la convivencia ciudadana.

Trump también afirmó que el chavismo avanza con el cierre de un centro de torturas ubicado en el centro de Caracas. El presidente estadounidense mencionó la existencia de una “cámara de tortura” que ahora queda fuera de funcionamiento, aunque no brindó precisiones sobre el lugar.

El jefe de la Casa Blanca reiteró acusaciones sobre prácticas de tortura durante el gobierno chavista y volvió a referirse al operativo que concluyó con la detención de Maduro. Desde el pasado fin de semana, distintas voces internacionales insisten en la necesidad de medidas concretas que incluyan la liberación de todos los presos políticos para recomponer la confianza institucional en Venezuela.