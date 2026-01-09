viernes 09 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
9 de enero de 2026 - 07:13
Internacional.

Estados Unidos canceló un segundo ataque contra Venezuela tras la liberación de presos políticos

Donald Trump anunció que frenó una nueva ofensiva militar de Estados Unidos luego de la excarcelación de detenidos políticos.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Donald Trump, presidente de los Estados Unidos.

Donald Trump, presidente de los Estados Unidos.

Lee además
Buque Petrolero video
Política internacional.

La incautación de buques petroleros por Estados Unidos intensifica presión sobre Venezuela y Rusia
Estados Unidos confirmó su retirada de 66 organismos internacionales.
Política internacional.

Estados Unidos formalizó su salida de decenas de organismos internacionales

Trump sostuvo que la decisión se basó en lo que definió como un “gesto muy importante e inteligente” del gobierno venezolano en la búsqueda de la paz. Según explicó, la liberación de presos políticos modificó el escenario previsto y volvió innecesaria la ejecución de una segunda ofensiva que ya contaba con planificación previa.

El mandatario norteamericano remarcó que, pese a la cancelación del ataque, todos los barcos de Estados Unidos continúan en sus posiciones como parte de una estrategia de resguardo. En su mensaje, también destacó un esquema de cooperación bilateral para la reconstrucción de la infraestructura de petróleo y gas en Venezuela.

Trump describió esas obras como “mucho mayores, mejores y más modernas” y afirmó que grandes compañías del sector energético prevén inversiones por al menos 100 mil millones de dólares en territorio venezolano. Además, anticipó una reunión en la Casa Blanca con representantes de esas empresas.

image

Liberaciones anunciadas desde Caracas

Desde Venezuela, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, confirmó la decisión oficial de avanzar con excarcelaciones. En un discurso público, indicó que el gobierno bolivariano resolvió la liberación de personas venezolanas y extranjeras que permanecían detenidas por razones políticas.

“Estos procesos de excarcelación ocurren desde este mismo momento”, expresó Rodríguez, al tiempo que presentó la medida como un aporte institucional para sostener la paz y la estabilidad interna. El dirigente agregó que la decisión involucró a distintas áreas del Estado.

La medida se conoció pocos días después de la operación estadounidense en Caracas que derivó en la captura de Nicolás Maduro, quien enfrenta cargos por narcoterrorismo ante la justicia norteamericana.

Reclamos de organismos de derechos humanos

La organización Foro Penal informó que registra al menos 863 personas encarceladas o perseguidas por motivos políticos en Venezuela. Su director, Alfredo Romero, reclamó una amnistía general que permita la liberación de todos los detenidos en ese contexto.

Romero sostuvo que una medida de ese tipo podría contribuir a la unificación social, aunque aclaró que no implica impunidad frente a delitos de lesa humanidad. El planteo se difundió a través de su cuenta oficial en la red social X.

En la misma línea, la Plataforma Unitaria Democrática, principal coalición opositora, exigió la liberación total de los presos políticos. En un comunicado, el espacio también pidió el cese de la represión y el desarme de grupos irregulares que, según denunció, afectan la convivencia ciudadana.

Trump también afirmó que el chavismo avanza con el cierre de un centro de torturas ubicado en el centro de Caracas. El presidente estadounidense mencionó la existencia de una “cámara de tortura” que ahora queda fuera de funcionamiento, aunque no brindó precisiones sobre el lugar.

El jefe de la Casa Blanca reiteró acusaciones sobre prácticas de tortura durante el gobierno chavista y volvió a referirse al operativo que concluyó con la detención de Maduro. Desde el pasado fin de semana, distintas voces internacionales insisten en la necesidad de medidas concretas que incluyan la liberación de todos los presos políticos para recomponer la confianza institucional en Venezuela.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

La incautación de buques petroleros por Estados Unidos intensifica presión sobre Venezuela y Rusia

Estados Unidos formalizó su salida de decenas de organismos internacionales

EE.UU. presentó un plan para reactivar el petróleo venezolano: retiro de sanciones e infraestructura

Donald Trump y Gustavo Petro hablaron por teléfono y bajaron la tensión

Donald Trump anunció que Venezuela sólo comprará productos hechos en Estados Unidos

Lo que se lee ahora
Descubrió la infidelidad de su esposo con su mejor amiga y los enfrentó en un bar.
Redes sociales.

Video: descubrió la infidelidad de su esposo con su mejor amiga y los enfrentó en un bar

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Sin agua.
Servicios.

A qué hora vuelve el agua en San Salvador de Jujuy

PagoAnticipado 2026 en San Salvador de Jujuy (Foto ilustrativa)
Beneficios.

Pago Anticipado 2026 en San Salvador de Jujuy: desde cuándo

Incendio en Jujuy.
Terrible.

Se incendió una casa en Jujuy: murieron 6 perros y un gato

Jujuy sigue bajo alerta por tormentas y granizo: qué zonas abarca y por cuánto tiempo
Pronóstico.

Jujuy sigue bajo alerta por tormentas y granizo: qué zonas abarca y por cuánto tiempo

Hospital Snopek: te colocan un inyectable y te mandan a la casa video
Salud.

Hospital Snopek: "te colocan un inyectable y te mandan a la casa"

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel